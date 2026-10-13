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На Полтавщине нашли неразорвавшуюся боевую часть российского "Шахеда". Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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На Полтавщине нашли неразорвавшуюся боевую часть российского "Шахеда". Фото
"Шахед" упал и не сдетонировал. Источник: пресс-служба Нацпола

В Полтавской области после очередной атаки государства-агрессора России обнаружили почти целый "Шахед", боевая часть которого не сдетонировала. Полицейские взрывотехники успешно обезвредили БЧ, представлявшую опасность для людей.

Об этом 12 октября на официальном сайте сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Полтавщины. Правоохранители не уточнили, где именно обнаружили вражеский беспилотник.

"После обследования БпЛА полицейские взрывотехники провели необходимые мероприятия для безопасного обезвреживания боевой части и ее перемещения на специальную площадку для последующего контролируемого подрыва", – рассказал Артем Бондаренко, начальник Управления взрывотехнической службы областной полиции.

На Полтавщине нашли неразорвавшуюся боевую часть российского ''Шахеда''. Фото

Часть российского дрона-камикадзе. Источник: пресс-служба Нацпола

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В ведомстве напомнили, что украинцам нужно быть осторожными и не подвергать себя опасности. В случае обнаружения боеприпасов, частей дронов, ракет, подозрительных предметов важно:

  • не приближаться, не прикасаться и тем более не перемещать эти объекты;
  • отойти на безопасное расстояние;
  • немедленно сообщить об опасной находке в полицию или ГСЧС.

Также правоохранители призвали украинцев находиться в укрытии во время воздушной тревоги.

На Полтавщине нашли неразорвавшуюся боевую часть российского ''Шахеда''. Фото

"Шахед" в Полтавской области. Источник: пресс-служба Нацпола

Как писал OBOZ.UA:

– Украина усиливает противодействие российским реактивным беспилотникам, задействуя дроны-перехватчики, авиацию, зенитные ракетные комплексы и крупнокалиберные турели. Эффективность уничтожения обычных "Шахедов" уже превышает 90%, а одной из ключевых задач остается масштабирование успешных решений для борьбы с более быстрыми воздушными целями.

– Министр обороны Евгений Хмара сообщил, что для противодействия российским баллистическим обстрелам Силы обороны Украины сокращают количество ракетных пусковых установок российского оккупационного войска. В течение сентября и в начале октября удалось поразить восемь ПУ.

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