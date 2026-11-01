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В Ривненской области из-за атаки БПЛА возник пожар: четверо пострадавших. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
108
В Ривненской области из-за атаки БПЛА возник пожар: четверо пострадавших. Фото
Поврежден дом в Ривненской области. Источник: ГСЧС

Ночью и утром российские захватчики терроризировали Ривнненскую область с воздуха. Один из вражеских дронов попал в частный жилой дом, вспыхнул пожар.

Пострадали четыре человека. О последствиях атаки рассказали в Ровненской ОВА и в ГСЧС.

Что известно о последствиях вражеской атаки

В 08:42 начальник Ривненской ОВА Александр Коваль сообщил, что в области всю ночь и утром силы ПВО отражали вражеские удары.

Без последствий не обошлось.

"Ночью в Острожском районе был поврежден дом. Люди, к счастью, живы. Возникший пожар уже локализовали", – писал тогда чиновник.

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Больше подробностей вскоре обнародовали в ГСЧС.

Там отметили, что огонь охватил около 100 кв. м.

"В результате происшествия пострадали четверо человек. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар", – говорилось в сообщении.

В Ривненской области из-за атаки БПЛА возник пожар: четверо пострадавших. Фото

Последствия вражеского удара

В Ривненской области из-за атаки БПЛА возник пожар: четверо пострадавших. Фото

Последствия вражеского удара

В Ривненской области из-за атаки БПЛА возник пожар: четверо пострадавших. Фото

Последствия вражеского удара

В Ривненской области из-за атаки БПЛА возник пожар: четверо пострадавших. Фото

Последствия вражеского удара

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 октября россияне авиаударом уничтожили здание горсовета в Краматорске. Оно было "центральным символом украинской государственности" в городе, за который сейчас идут ожесточенные бои.

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