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Россия массированно атакует Ровно: повреждены дома, у жителей отключили свет. Фото, видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 1,4 т.
Россия массированно атакует Ровно: повреждены дома, у жителей отключили свет. Фото, видео
Работа ГСЧС на месте вражеского удара. Источник: ГСЧС Ровенской области

В результате российского удара в Ровенской области вспыхнул пожар в частном доме. Огонь уничтожил дом, также пострадал один человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в официальном Telegram-канале. По данным ведомства, спасатели оперативно прибыли по вызову, ликвидировали пожар и расчистили завалы.

Россия массированно атакует Ровно: повреждены дома, у жителей отключили свет. Фото, видео

Спасатели тушат пожар в частном доме в Ровенской области. Источник: ГСЧС Ровенской области

Россия массированно атакует Ровно: повреждены дома, у жителей отключили свет. Фото, видео

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Источник: ГСЧС Ровенской области

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Россия массированно атакует Ровно: повреждены дома, у жителей отключили свет. Фото, видео

Спасатели работают на месте российского удара в Ровенской области. Источник: ГСЧС Ровенской области

Россия массированно атакует Ровно: повреждены дома, у жителей отключили свет. Фото, видео

Ликвидация последствий российского удара в Ровенской области. Источник: ГСЧС Ровенской области

Напомним, что в ночь на 16 октября российские войска также нанесли удар по Ровно. Там был поврежден многоэтажный жилой дом.

В результате этой атаки пострадали семь человек. Как сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, госпитализация им не потребовалась.

В результате российской атаки в Ровно и окрестностях возникли перебои с электроснабжением. Ключевые объекты жизнеобеспечения переходят на альтернативные источники питания.

Россия массированно атакует Ровно: повреждены дома, у жителей отключили свет. Фото, видео

Атака на лицей. Источник: Ровенская областная государственная администрация.

Также под ударом оказался один из ровенских лицеев, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль. К счастью, обошлось без жертв. Массированная атака на Ровенскую область продолжается.

Россия массированно атакует Ровно: повреждены дома, у жителей отключили свет. Фото, видео

Ровенский лицей. Источник: Ровенская областная государственная администрация.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 15 октября в Луцке из-за российской атаки возникли перебои с электро- и водоснабжением. По данным Волынской ОГА, обломки сбитого беспилотника повредили линии электропередач в Луцкой общине. Аварийные бригады работали над устранением повреждений и восстановлением подачи воды.

Также OBOZ.UA писал, что российские войска последовательно атакуют теплоэлектроцентрали Киева и ключевые подстанции, через которые столица получает электроэнергию из других регионов. Таким образом враг пытается уничтожить критически важные участки энергетической инфраструктуры, чтобы затруднить поставки электроэнергии в город. Ремонтные работы затрудняются длительными воздушными тревогами и угрозой повторных ударов по аварийным бригадам.

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