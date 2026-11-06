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На Ривненщине в результате вражеской атаки погиб мужчина

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
900
На Ривненщине в результате вражеской атаки погиб мужчина
Реактивные дроны атаковали Ривненскую область

Утром 6 ноября российские войска атаковали Ривнненскую область. В одном из сел Сарненского района они убили мужчину.

Повреждены дом и грузовик. О последствиях атаки рассказал начальник Ривненской областной военной администрации Александр Коваль.

Россияне ударили по Ривненской области

Оккупантам утром в пятницу удалось убить человека в Ривненской области.

"Мужчина погиб в результате утренней атаки на Ровненскую область.Это произошло в одном из сел Сарненского района... Мои соболезнования родным погибшего", – написал Коваль.

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Он добавил, что в Ривненскую ОВА поступила предварительная информация о повреждениях жилого дома и грузовика.

"Представители соответствующих служб работают на месте происшествия", – написал Коваль в 08:50.

На Ривненщине в результате вражеской атаки погиб мужчина

Скриншот сообщения

О том, что один из вражеских реактивных БпЛА этим утром взял курс на Сарны, в Воздушных силах предупреждали в 06:35.

На Ривненщине в результате вражеской атаки погиб мужчина

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время Россия усилила интенсивность атак на Ривненскую область. Во время одной из них была повреждена гражданская инфраструктура.

Тогда пострадали люди.

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