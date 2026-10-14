На российском аэродроме ''Энгельс-2'' строят новые ангары для самолетов: что показали спутниковые фото

На российской стратегической авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области активизировались работы по сооружению защитных укрытий. Оккупанты строят каркасы, чтобы спрятать от прямой видимости стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

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Строительные работы на объекте начались в начале сентября. Об этом свидетельствуют свежие спутниковые и аналитические данные, опубликованные OSINT-сообществом AviVector.

Ход строительства и масштаб проекта

На спутниковых снимках от 5 сентября было зафиксировано возведение каркаса первого из шестнадцати запланированных ангаров. На локации работали автомобильные краны, обустраивалась зона складирования стройматериалов и площадки для руления техники.

Уже к середине октября динамика строительства существенно возросла. Согласно снимкам от 12 октября, на авиабазе близится к завершению строительство металлических каркасов сразу для трех арочных укрытий.

Габариты и технические характеристики

Исследователи представили 3D-реконструкцию возводимых конструкций, рассчитав их параметры. Ширина и длина основания составляет 63 метра, максимальная высота в центральной точке каркаса – 17 метров.

Такие размеры позволяют размещать внутри как самолеты оперативно-тактической авиации, так и крупногабаритную технику, защиту которой планируется обеспечить от обломков, поражающих элементов и ударов беспилотных летательных аппаратов.

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Значение аэродрома Энгельс-2 для армии РФ

Авиабаза "Энгельс-2" – один из ключевых стратегических объектов Военно-космических сил РФ. Именно здесь базируются тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно привлекаются к нанесению массированных ракетных ударов по территории Украины.

Строительство закрытых укрытий связано с систематическими атаками дальнобойных дронов по российским тыловым аэродромам. Возведение ангаров направлено не только на физическую защиту дорогостоящих бортов от осколков и прямых попаданий БПЛА, но и на затруднение работы спутниковой разведки, поскольку защитные сооружения скрывают фактическое присутствие, количество и степень готовности самолетов на стоянках.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в результате крушения бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в Амурской области 29 сентября погибли восемь российских офицеров. Трое погибших упоминались украинским проектом "Книга палачей" как участники или организаторы ракетных ударов.