На российском аэродроме ''Энгельс-2'' строят новые ангары для самолетов: что показали спутниковые фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия массированно атаковала энергетику Киева: есть жертвы, начались аварийные отключения. ФотоРоссия массированно атаковала энергетику Киева: есть жертвы, начались аварийные отключения. ФотоИллюстрация — деньги, выплатаУкраинцам показали новые размеры пенсий: сколько теперь платят и почему ситуация критическаяДроны атаковали Балаково в Саратовской области: прогремела серия взрывов. Фото и видеоДроны атаковали Балаково в Саратовской области: прогремела серия взрывов. Фото и видеоО чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. ФотоО чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. ВидеоИллюстрация к гороскопуДень пройдет успешно, но лучше избегать раздражающих людей: Рыбы получите деньги, а Весы проблемы – гороскоп на 14 октябряСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в РоссииВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в РоссииИллюстрация - украинцы в ПольшеУкраинцам начнут "раздавать" паспорта страны ЕС по-новому: что нужно знатьВо Франковске двое мужчин с ножом ограбили парфюмерный магазин: как их удалось оперативно найти и задержатьВо Франковске двое мужчин с ножом ограбили парфюмерный магазин: как их удалось оперативно найти и задержать

На российском аэродроме "Энгельс-2" строят новые ангары для самолетов: что показали спутниковые фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 528
На российском аэродроме "Энгельс-2" строят новые ангары для самолетов: что показали спутниковые фото
На российском аэродроме "Энгельс-2" строят новые ангары для самолетов. Источник: Коллаж OBOZ.UA

На российской стратегической авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области активизировались работы по сооружению защитных укрытий. Оккупанты строят каркасы, чтобы спрятать от прямой видимости стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Строительные работы на объекте начались в начале сентября. Об этом свидетельствуют свежие спутниковые и аналитические данные, опубликованные OSINT-сообществом AviVector.

Ход строительства и масштаб проекта

На спутниковых снимках от 5 сентября было зафиксировано возведение каркаса первого из шестнадцати запланированных ангаров. На локации работали автомобильные краны, обустраивалась зона складирования стройматериалов и площадки для руления техники.

Уже к середине октября динамика строительства существенно возросла. Согласно снимкам от 12 октября, на авиабазе близится к завершению строительство металлических каркасов сразу для трех арочных укрытий.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 3,0 т.
Россия за месяц построила новый дронопорт "Миллерово" для запуска реактивных дронов по Киеву и западным регионам – OSINT-аналитики
icon 3,0 т.
Россия за месяц построила новый дронопорт "Миллерово" для запуска реактивных дронов по Киеву и западным регионам – OSINT-аналитики
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 2,5 т.
Россия массировано атаковала Украину ракетами и дронами, силы ПВО сбили 119 целей: последствия в областях. Фото
icon 2,5 т.
Россия массировано атаковала Украину ракетами и дронами, силы ПВО сбили 119 целей: последствия в областях. Фото
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 777
"Мечтала о будущем": ударомпо Запорожью Россия убила 16-летнюю девушку, ее мать и бабушку. Фото
icon 777
"Мечтала о будущем": ударомпо Запорожью Россия убила 16-летнюю девушку, ее мать и бабушку. Фото

Габариты и технические характеристики

Исследователи представили 3D-реконструкцию возводимых конструкций, рассчитав их параметры. Ширина и длина основания составляет 63 метра, максимальная высота в центральной точке каркаса – 17 метров.

Такие размеры позволяют размещать внутри как самолеты оперативно-тактической авиации, так и крупногабаритную технику, защиту которой планируется обеспечить от обломков, поражающих элементов и ударов беспилотных летательных аппаратов.

На российском аэродроме ''Энгельс-2'' строят новые ангары для самолетов: что показали спутниковые фото

Размеры защитного ангара. Источник: AviVector

На российском аэродроме ''Энгельс-2'' строят новые ангары для самолетов: что показали спутниковые фото

Оккупанты строят ангары на авиабазе. Источник: AviVector

Значение аэродрома Энгельс-2 для армии РФ

Авиабаза "Энгельс-2" – один из ключевых стратегических объектов Военно-космических сил РФ. Именно здесь базируются тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно привлекаются к нанесению массированных ракетных ударов по территории Украины.

Строительство закрытых укрытий связано с систематическими атаками дальнобойных дронов по российским тыловым аэродромам. Возведение ангаров направлено не только на физическую защиту дорогостоящих бортов от осколков и прямых попаданий БПЛА, но и на затруднение работы спутниковой разведки, поскольку защитные сооружения скрывают фактическое присутствие, количество и степень готовности самолетов на стоянках.

На российском аэродроме ''Энгельс-2'' строят новые ангары для самолетов: что показали спутниковые фото

Защитные сооружения на авиабазе. Источник: AviVector

На российском аэродроме ''Энгельс-2'' строят новые ангары для самолетов: что показали спутниковые фото

Защитные сооружения на авиабазе. Источник: AviVector

Как сообщал OBOZ.UA, в результате крушения бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в Амурской области 29 сентября погибли восемь российских офицеров. Трое погибших упоминались украинским проектом "Книга палачей" как участники или организаторы ракетных ударов.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссия - страна-агрессорЭнгельс
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться