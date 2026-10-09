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В Сумской области пограничники уничтожили технику и вооружение противника. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
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В Сумской области пограничники уничтожили технику и вооружение противника. Видео
"Стальная граница" продолжает выполнять боевые задачи

В Сумской области бойцы пограничной бригады "Стальная граница" нанесли удар по технике и вооружению российских оккупантов. В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотников атаковали автомобили, трактор, пушки и другую технику противника.

Также украинские военные уничтожили стартовую позицию вражеских беспилотников и ликвидировали оккупанта. Видео боевых действий обнародовали пограничники.

Какую технику и вооружение поразили пограничники

По данным ГПСУ, операторы беспилотников бригады "Стальная граница" поразили на Сумском направлении два автомобиля, трактор, две пушки, мотоцикл, квадроцикл и наземный роботизированный комплекс. Также под удар попали три антенны связи и комплекс наблюдения "Муром".

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Кроме того, пограничники уничтожили стартовую позицию российских БПЛА и ликвидировали одного оккупанта.

"Стальная граница" продолжает выполнять боевые задачи

Бойцы бригады "Стальная граница" в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать вражескую технику, вооружение и позиции.

В Государственной пограничной службе Украины подчеркнули, что ведомство является неотъемлемой частью Сил обороны и постоянно внедряет инновационные подходы для противодействия внешней агрессии.

В Сумской области пограничники уничтожили технику и вооружение противника. Видео

Технику и вооружение РФ поразили бойцы ГПСУ на Сумском направлении. Источник: Скриншот

В Сумской области пограничники уничтожили технику и вооружение противника. Видео

Техника и вооружение РФ были уничтожены бойцами ГПСУ на Сумском направлении. Источник: Скриншот

В Сумской области пограничники уничтожили технику и вооружение противника. Видео

Техника и вооружение РФ были уничтожены бойцами ГПСУ на Сумском направлении. Источник: Скриншот

В Сумской области пограничники уничтожили технику и вооружение противника. Видео

Техника и вооружение РФ были уничтожены бойцами ГПСУ на Сумском направлении. Источник: Скриншот

В Сумской области пограничники уничтожили технику и вооружение противника. Видео

Техника и вооружение РФ были уничтожены бойцами ГПСУ на Сумском направлении. Источник: Скриншот

В Сумской области пограничники уничтожили технику и вооружение противника. Видео

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 8 октября и в ночь на 9 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди поражённых целей — зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

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