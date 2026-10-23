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На Сумщине и Черниговщине активизировались российские ДРГ: пограничники раскрыли планы врага

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
1,1 т.
На Сумщине и Черниговщине активизировались российские ДРГ: пограничники раскрыли планы врага
Российские оккупанты. Иллюстрационное фото

В Сумской и Черниговской областях участились случаи проникновения российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Они пытаются разведать расположение украинских позиций, а при возможности – атаковать их и заминировать местность во время отступления.

Об этом в телеэфире рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Его слова передает Укринформ.

"Если сравнивать с определенным периодом, когда активности вражеских диверсионно-разведывательных групп практически не было, то сейчас уже зафиксировано по несколько случаев и в пределах Сумской, и в пределах Черниговской областей", – отметил представитель ГПСУ.

По его словам, российские ДРГ пытаются выяснить, как построена украинская оборона и где расположены позиции защитников. Если им это удается, они пытаются самостоятельно атаковать украинских военных.

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Во время контрдиверсионных мероприятий пограничники также фиксируют попытки минирования местности. Демченко объяснил, что, отступая, противник пытается оставить мины, чтобы украинские военные подорвались на них.

Для выявления вражеских ДРГ Силы обороны используют беспилотники. Пограничники также заблаговременно получают разведывательную информацию о возможных попытках проникновения диверсантов на отдельных направлениях и принимают меры для их выявления и нейтрализации.

Отдельно Демченко рассказал о ситуации в Харьковской области, где российские войска пытаются расширить зону контроля.

По словам представителя, противник стремится уничтожить украинские позиции, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения своих пехотных групп. В то же время российские войска несут значительные потери.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Беларусь периодически включает на своей территории ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских беспилотников. Их используют, в частности, во время атак на западные области Украины и приграничные районы с Польшей.

В то же время, по словам Андрея Демченко, пограничники не фиксируют скопления или перемещения военных и техники на территории Беларуси.

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