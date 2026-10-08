В Сумской области в результате взрыва взрывоопасного предмета погибли двое 14-летних подростков
За прошедшие сутки в Сумской области погибли двое 14-летних подростков в результате взрыва взрывоопасного предмета. Это произошло в Кролевецкой общине. Еще шесть человек пострадали в результате российских атак.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Правоохранители отметили, что за сутки под ударом оказались 26 населенных пунктов области.
В Сумской общине в результате удара БПЛА пострадали три человека. Еще две женщины обратились за медицинской помощью после атаки, произошедшей 6 октября.
В Великописаревской общине ранения получил 62-летний мужчина — дрон попал в него.
Российские удары также повредили жилые дома, автомобили, энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Полиция фиксирует последствия атак и устанавливает обстоятельства гибели двух детей.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 октября российские войска атаковали беспилотником торговый центр в Сумах. В результате погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения.
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