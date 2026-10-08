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В Сумской области в результате взрыва взрывоопасного предмета погибли двое 14-летних подростков

Иван Черленский
Иван Черленский
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В Сумской области в результате взрыва взрывоопасного предмета погибли двое 14-летних подростков
Правоохранители фиксируют последствия ударов в Сумской области. Источник: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки в Сумской области погибли двое 14-летних подростков в результате взрыва взрывоопасного предмета. Это произошло в Кролевецкой общине. Еще шесть человек пострадали в результате российских атак.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Правоохранители отметили, что за сутки под ударом оказались 26 населенных пунктов области.

В Сумской области в результате взрыва взрывоопасного предмета погибли двое 14-летних подростков

Полиция фиксирует последствия российской атаки в Сумской области. Источник: Национальная полиция Украины

В Сумской области в результате взрыва взрывоопасного предмета погибли двое 14-летних подростков

Полиция фиксирует последствия российских атак в Сумской области. Источник: Национальная полиция Украины

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В Сумской общине в результате удара БПЛА пострадали три человека. Еще две женщины обратились за медицинской помощью после атаки, произошедшей 6 октября.

В Великописаревской общине ранения получил 62-летний мужчина — дрон попал в него.

Российские удары также повредили жилые дома, автомобили, энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Полиция фиксирует последствия атак и устанавливает обстоятельства гибели двух детей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 октября российские войска атаковали беспилотником торговый центр в Сумах. В результате погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения.

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