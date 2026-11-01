В Винницкой области российский беспилотник попал по территории общежития ПТУ: погибли люди, есть раненые. Фото
Российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской общине Винницкой области. В результате удара погибли два человека – мужчина и женщина, которая умерла в реанимации.
Еще три человека, среди которых две пятилетние девочки и 16-летний парень, получили травмы средней тяжести. Об этом сообщили глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная и ГСЧС.
Что известно об ударе российского беспилотника по Винницкой области
Попадание произошло на территории общежития профессионального училища в Козятинской общине. Беспилотник попал между общежитием и одним из учебных заведений.
В результате атаки погибли два человека. Мужчина умер на месте удара. Женщину доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось.
Сколько людей пострадали в результате атаки
Еще трое человек получили травмы. Среди пострадавших – две пятилетние девочки и 16-летний парень.
Все трое детей находятся в больнице. Их состояние оценивают как средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь.
Какие последствия атаки ликвидировали спасатели
В результате попадания загорелись два автомобиля. Спасатели ликвидировали возгорание.
На месте происшествия работают все соответствующие службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 1 ноября российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Черновцам. В результате атаки в областном центре пострадали двое мирных жителей. Также зафиксированы пожар и повреждение административного здания.