На войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. Фото

Украинские защитники на фронте ликвидировали российского актера Ефима Старцева. Оккупант получил широкую известность благодаря роли охранника в сериале "Ментовские войны".

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Старцеву было 50 лет. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации из окружения артиста, Ефим Старцев погиб в конце сентября во время выполнения боевого задания на территории Украины.

"Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину", – говорится в сообщении.

Оккупанта проводили в последний путь 19 октября. Его похоронили как героя.

Что известно об Ефиме Старцеве

Старцев родился 21 мая 1976 года в Санкт-Петербурге. Он получил театральное образование в Балтийском институте экологии, политики и права, где учился в мастерской Г. Е. Крука.

Актер хорошо владел навыками рукопашного боя и умел обращаться с оружием. Эти умения пригодились ему при работе над ролями охранников, оперативников и других представителей силовых структур.

В творческом багаже Старцева – около 20 кинопроектов. Он снимался в сериалах "Литейный", "Морские дьяволы", "48 часов", "Прекрасная пятерка 5" и "Шеф".

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Больше всего актер запомнился ролью охранника Панайотова в девятом сезоне сериала "Ментовские войны".

Напомним, на войне в Украине ликвидировали бывшего вице-губернатора Белгородской области и бывшего мэра Белгорода Константина Полежаева. Он получил тяжелые ранения в результате удара БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, в Украине ликвидировали гражданина Филиппин Маламбахе Сабтара Сабанала, который подписал контракт с российской армией и участвовал в боевых действиях на Донетчине. Иностранный наемник был уничтожен в конце июля во время штурмовых действий вблизи Константиновки

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