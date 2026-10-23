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На войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
7,8 т.
На войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. Фото
Ефим Старцев. Источник: РосСМИ

Украинские защитники на фронте ликвидировали российского актера Ефима Старцева. Оккупант получил широкую известность благодаря роли охранника в сериале "Ментовские войны".

Старцеву было 50 лет. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации из окружения артиста, Ефим Старцев погиб в конце сентября во время выполнения боевого задания на территории Украины.

"Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину", – говорится в сообщении.

Оккупанта проводили в последний путь 19 октября. Его похоронили как героя.

Что известно об Ефиме Старцеве

Старцев родился 21 мая 1976 года в Санкт-Петербурге. Он получил театральное образование в Балтийском институте экологии, политики и права, где учился в мастерской Г. Е. Крука.

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Актер хорошо владел навыками рукопашного боя и умел обращаться с оружием. Эти умения пригодились ему при работе над ролями охранников, оперативников и других представителей силовых структур.

На войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. Фото

Ефим Старцев. Источник: Росмедиа

В творческом багаже Старцева – около 20 кинопроектов. Он снимался в сериалах "Литейный", "Морские дьяволы", "48 часов", "Прекрасная пятерка 5" и "Шеф".

Больше всего актер запомнился ролью охранника Панайотова в девятом сезоне сериала "Ментовские войны".

Напомним, на войне в Украине ликвидировали бывшего вице-губернатора Белгородской области и бывшего мэра Белгорода Константина Полежаева. Он получил тяжелые ранения в результате удара БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, в Украине ликвидировали гражданина Филиппин Маламбахе Сабтара Сабанала, который подписал контракт с российской армией и участвовал в боевых действиях на Донетчине. Иностранный наемник был уничтожен в конце июля во время штурмовых действий вблизи Константиновки

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