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На Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армии

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
icon 6,9 т.
На Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армии
На Волыни после российского удара жителей призвали покинуть дома. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Иллюстративное фото ГУР МО Украины/АрмияInform

18 октября в поселке Маневичи Волынской области жителей района "Тридцатка" призвали срочно покинуть свои дома из-за сильного задымления. Ситуация возникла после российского удара по предприятию.

Об этом в Facebook сообщил председатель Маневичского поселкового совета Александр Гаврилюк. Он подчеркнул серьезность угрозы.

Что известно о ситуации в Маневичах

"Срочно! Жители "Тридцатки"! Требую! Покиньте свои дома, переберитесь к друзьям в другие части населенного пункта. Сильное задымление, ветер северный!" — написал Гаврилюк.

Глава общины также призвал местных жителей максимально распространить это предупреждение.

На Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армии

Сообщение председателя Маневичского поселкового совета Александра Гаврилюка. Источник: Скриншот

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Последствия атаки РФ на Волынь

Напомним, в ночь на 16 октября российские войска атаковали Волынскую область десятками ударных дронов. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, в частности предприятия в Маневичах и Луцке.

По данным Волынской областной военной администрации, в результате удара по предприятию в Маневичах погиб один человек, ещё восемь получили ранения. На месте атаки возник пожар, к ликвидации последствий были привлечены спасатели.

Кроме того, в результате удара возникла угроза утечки аммиака, из-за чего местных жителей призвали следовать рекомендациям служб. В результате российской атаки также были повреждены объекты критической инфраструктуры и нарушено электроснабжение в области.

На Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армии

Реактивный "Шахед". Источник: Российские СМИ

Другие атаки на Украину

16 октября российские войска атаковали Волынскую область ударными беспилотниками, в частности реактивными "шахедами". В Ковеле под удар попал местный таможенный терминал, а также загорелись около десяти грузовиков с полуприцепами. В результате атаки пострадал один человек.

Как писал OBOZ.UA, 17 октября российские войска совершили одну из самых массированных атак на Винницкую область с начала полномасштабного вторжения. В результате обстрела пострадали шесть человек, один из них находился в тяжелом состоянии.

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