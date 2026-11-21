Украинские войска продолжают наносить удары по военным объектам и логистической инфраструктуре в Крыму и других оккупированных регионах. Очередные удары осуществили 20 и в ночь на 21 ноября.

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Целями атаки стали склад, два штаба и мост оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты атаки

По информации Генштаба, Силы обороны Украины продолжили методически разрушать то, на чем держится деятельность армии РФ на фронте: боеприпасы, управление и пути снабжения.

В оккупированном Крыма, в районе населенного пункта Первомайское, поражен склад боеприпасов подразделения противника. Снаряды, которые оттуда должны были поехать на передовую, уже не долетят до позиции украинских воинов.

Под удар также попали и управляющие штурмами. В районе Пришиба Запорожской области и Украинска Донецкой области поражены пункты управления подразделений оккупантов.

Также продолжаются удары по мостам. В районе оккупированного Луганска поражен автомобильный мост через реку Северский Донец. Эту переправу российский агрессор использовал для подвоза к фронту горючего, боеприпасов и техники. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

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"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", – говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

Напомним, Крымский мост оказался под атакой 16 ноября, после чего движение транспорта по нему было ограничено. Сообщалось, что "боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма, от удара арку визуально повело примерно на 15 градусов".

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 18 на 19 ноября Крымский мост снова оказался под ударом Сил обороны Украины. Там прогремело около 15 взрывов, часть из них – работа российской ПВО. Сообщалось о нескольких попаданиях в железнодорожную часть моста.