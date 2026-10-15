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В Запорожской области Силы обороны нанесли удар по скоплению личного состава российского подразделения БПЛА "Рубикон"

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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В Запорожской области Силы обороны нанесли удар по скоплению личного состава российского подразделения БПЛА "Рубикон"
Силы обороны в очередной раз нанесли удар по подразделению БПЛА "Рубикон" оккупантов. Источник: 44ОМБр/Генштаб

Силы обороны Украины на временно оккупированных территориях нанесли удар по месту сосредоточения личного состава российского подразделения БПЛА "Рубикон". Также украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Поражение военных целей произошло 14 октября и в ночь на 15 октября, а степень нанесенного противнику ущерба по отдельным целям в настоящее время уточняется.

Очередной удар по подразделению "Рубикон"

В районе Новоконстантиновки в Запорожской области украинские военные нанесли очередной успешный огневой удар по месту сосредоточения личного состава подразделения БПЛА "Рубикон".

Это специализированное элитное российское военное подразделение операторов дронов считалось одним из самых эффективных в РФ в сфере беспилотной авиации. Оно активно использует FPV-дроны на оптоволокне, устойчивые к украинским средствам РЭБ, дроны-камикадзе, разведывательные БПЛА и массированные атаки "стаями". Приоритетной целью оккупантов из "Рубикона" является охота на украинских операторов дронов и прифронтовую логистику Сил обороны.

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Это подразделение оккупантов систематически отслеживается украинскими военными. Ранее, во время наступательной операции "Вивальди" в Донецкой области, Силы обороны уже наносили ощутимые потери "Рубикону", из-за чего российскому командованию пришлось снять подразделение с Лиманско-Боровского направления для восстановления

Поэтому поражение очередного места сосредоточения личного состава этого подразделения нанесет врагу ощутимые потери.

В районе Донецка было поражено место запуска ударных дронов

Параллельно в районе оккупированного Донецка была поражена база хранения, подготовки и запуска вражеских ударных дронов.

В городе сообщали о взрывах и работе российской противовоздушной обороны. Степень нанесенного ущерба на этом объекте устанавливается.

В Генеральном штабе подчеркнули, что совместная работа разведки и ударных подразделений направлена на полное истощение технологического и кадрового потенциала российских операторов беспилотных систем, что значительно снизит способность оккупантов наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

На оккупированной территории Крыма повреждены четыре хранилища БПЛА

Генштаб также подтвердил результаты предыдущих ударов. В частности, 13 октября украинские военные поразили четыре хранилища беспилотников в районе Гвардейского на временно оккупированной территории украинского Крыма.

После поражения была зафиксирована вторичная детонация.

В Генеральном штабе подчеркнули, что работа Сил обороны по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 10 на 11 октября 2026 года украинские разведчики провели уникальную операцию на временно оккупированной территории Херсонской области. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" совместно с 426-м отдельным полком беспилотных систем КМП ВМС ВСУ уничтожили учебный центр операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии РФ.

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