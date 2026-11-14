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На Запорожье враг убил FPV-дроном мужчину на скутере

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
1,9 т.
Свеча
Украинец стал жертвой российского FPV-удара. Иллюстративное фото. Источник: Nothing Ahead / Pexels

Российская оккупационная армия обстреляла мирного жителя на скутере посреди центральной дороги поселка Кушугум под Запорожьем. Военное преступление произошло в субботу, 14 ноября.

Мирный житель от полученных травм погиб. Это подтвердил Михаил Семикин, временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной (государственной) администрации, в своем официальном канале в Telegram.

Известно, что противник попал в мужчину FPV-дроном. Жертве было 45 лет. "Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал Семикин.

В Telegram-канале Кушугумской общины уточняется: атака произошла около 07:00 утра на улице Покровской.

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"Враг цинично продолжает наносить удары по гражданскому населению, унося жизни мирных людей", – говорится в сообщении.

На Запорожье враг убил FPV-дроном мужчину на скутере

Кушугум, поселок городского типа в Запорожском районе. Карта. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Запорожье враг убил FPV-дроном мужчину на скутере

Полный текст поста. Источник: Скриншот Telegram-канала Запорожской ОВА (ОГА)

Что предшествовало

За день до этого, 13 ноября, оккупанты также атаковали Кушугум, направив беспилотник на автомобиль. В результате этого удара также погиб мирный житель.

В связи с повышенной угрозой обстрелов дронами местные власти призвали жителей максимально ограничить передвижение по поселку на личном автотранспорте и по возможности воздержаться от поездок без острой необходимости, чтобы не подвергать себя и близких опасности.

На Запорожье враг убил FPV-дроном мужчину на скутере

Предупреждение от местных властей. Источник: Скриншот Telegram-канала ОТГ

Как писал OBOZ.UA, 14 ноября страна-агрессор нанесла удары КАБами по Вознесеновскому району Запорожья. Ранения получили 22 человека, среди них двое детей. В городе поврежден многоэтажный жилой дом, а в учебном заведении выбиты окна.

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