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Над Киевом создали РЭБ-купол: "Флеш" рассказал, как работает новая защита от реактивных "Шахедов"

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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Над Киевом создали РЭБ-купол: "Флеш" рассказал, как работает новая защита от реактивных "Шахедов"
Украинский военнослужащий рядом с антенной комплекса РЭБ. Источник: Генштаб ВСУ

Над Киевом развернули масштабную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая должна противодействовать российским реактивным дронам-камикадзе "Шахед" с дистанционным управлением. Для этого над столицей создали специальный защитный "купол", призванный препятствовать радиосвязи между беспилотниками и их операторами.

Об этом в Telegram сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, реализация операции потребовала привлечения многих государственных структур и производителей средств РЭБ, а работы продолжались круглосуточно на протяжении нескольких недель.

Как работает РЭБ-купол над Киевом

Как пояснил Бескрестнов, одну из технологий, которую российские военные используют для поиска целей и дистанционного управления "Шахедами", называют МЕШ-радиосвязью. Благодаря радиомодему, установленному на беспилотнике, оператор может управлять им с территории России.

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Именно поэтому украинские специалисты поставили задачу создать над Киевом защитный радиоэлектронный "купол", который будет препятствовать такой связи. По словам советника президента, работы необходимо было выполнить в сжатые сроки и оборудовать большое количество локаций по всей столице.

Над Киевом создали РЭБ-купол: ''Флеш'' рассказал, как работает новая защита от реактивных ''Шахедов''

РЭБ. Источник: Telegram/Сергей "Флеш" Бескрестнов

К реализации проекта подключились основные украинские производители РЭБ, которые изготовляли и устанавливали оборудование в круглосуточном режиме. Также к операции привлекли Генеральный штаб, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Совет национальной безопасности и обороны, Офис президента и другие подразделения Сил обороны Украины. Операция находилась под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского.

Над Киевом создали РЭБ-купол: ''Флеш'' рассказал, как работает новая защита от реактивных ''Шахедов''

РЭБ-купол. Иллюстративное фото. Источник: Telegram/Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов отметил, что операция была сложной не только с технологической, но и с организационной точки зрения, ведь речь шла о сотнях локаций для размещения антенн и другого оборудования по всему городу.

По его словам, создание системы заставило противника сделать паузу, модернизировать "Шахеды" и искать другие технические решения для обхода украинской защиты.

Над Киевом создали РЭБ-купол: ''Флеш'' рассказал, как работает новая защита от реактивных ''Шахедов''

Украинский военный в пункте управления. Источник: Telegram/Сергій "Флеш" Бескрестнов

Напомним, Сергій "Флеш" Бескрестнов заявлял, что в Киеве могут работать российские MESH-ретрансляторы, которые обеспечивают кратковременный канал управления "Шахедами". По его словам, такие устройства могут помогать врагу корректировать удары непосредственно во время полета беспилотников.

Как писал OBOZ.UA, Россия начала применять против Украины новую модификацию реактивного беспилотника "Герань-5" – "Герань-5 К5-К". По словам Сергія "Флеша" Бескрестнова, она оснащена системой оптической навигации, имеет увеличенные дальность, скорость и высоту полета.

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