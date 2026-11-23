Российские оккупационные войска усиливают оборону сразу в трех приграничных областях РФ из-за опасений новых ударов Сил обороны Украины. Командование группировки войск "Север" вынуждено перебрасывать резервы между разными участками и в спешке укреплять позиции.

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Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" в своем Telegram-канале. По информации агента, находящегося в штабе российской группировки "Север", оборонительные мероприятия активизировали в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Россияне перебрасывают резервы между приграничными районами

По данным подполья, российское командование пытается усилить оборону сразу на нескольких направлениях вдоль границы с Украиной. Из-за значительной протяженности линии соприкосновения оккупантам не хватает ресурсов для равномерного прикрытия всех участков.

В результате российские подразделения вынуждены постоянно менять места дислокации, перебрасывать силы между позициями и ускоренно обустраивать оборонительные укрепления.

Агент движения, работающий в штабе группировки "Север", рассказал о напряженной ситуации среди российских военных. По его словам, командование регулярно меняет распоряжения, что приводит к истощению личного состава.

"Приказы постоянно меняются, резервы дергают с одного участка на другой. Напряжение в приграничье ощущается на каждом шагу – люди истощены, а прикрыть все направления равномерно просто не получается", – отметил собеседник подполья.

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В "Атеш" указали на уязвимость российской обороны

В движении подчеркнули, что рассеивание сил и ресурсов на широком участке фронта ослабляет оборону оккупантов. В частности, переброска резервов между направлениями может создавать уязвимые места на отдельных позициях.

Кроме того, любые ошибки российского командования в организации логистики и планировании оборонительных мероприятий могут негативно влиять на устойчивость войск в приграничных районах.

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В "Атеш" добавили, что продолжают отслеживать перемещения подразделений и военной техники РФ. Собранную информацию участники движения передают Силам обороны Украины.

В то же время в подполье заявили, что российское руководство не намерено прекращать войну против Украины, несмотря на значительные потери собственной армии.

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Напомним, российское командование отправляет раненых оккупантов в "мясные штурмы" на Добропольском направлении. По данным "Атеш", в подразделениях 51-й общевойсковой армии РФ отказывают в полноценном лечении военнослужащим, получившим ранения.

Как писал OBOZ.UA, участники военного движения "Атеш" совершили диверсию на железной дороге в Белгородской области РФ. В результате операции была нарушена железнодорожная логистика российских оккупационных войск.