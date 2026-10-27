Накапливали технику с лета: оккупанты усилили наступление на Гуляйпольском направлении – ДШВ

Российские оккупанты в последнее время усиливают наступление на Гуляйпольском направлении (Запорожская область). Противник накапливал технику еще с лета и уже провел несколько механизированных штурмов.

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Об этом в эфире Эспресо рассказал старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Сергей Лефтер. Он подчеркнул, что из-за значительных потерь захватчики перегруппировывают подразделения и готовятся пополнять их резервами.

РФ накапливает силы для новых атак на Гуляйпольском направлении

По словам Лефтера, российские войска начали готовиться к усилению наступления на Гуляйпольском направлении еще летом. Они накапливали бронетехнику, чтобы использовать ее для штурмов в неблагоприятную погоду.

Старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ добавил, что на этом участке фронта уже произошло несколько механизированных атак, и хотя в течение последней недели оккупанты реже использовали бронемашины, интенсивность их действий не снизилась.

Военный сообщил, что против украинских подразделений на этом направлении противостоят значительные силы российской армии. Из-за значительных потерь российское командование вынуждено перегруппировывать часть бригад, а ситуация в этом районе остается динамичной.

"Сейчас фиксируем, что из-за больших потерь противника происходит перегруппировка некоторых его бригад, действующих в нашей полосе ответственности. Ожидается, что противник будет вводить резервы, чтобы восполнить потери. С другой стороны, есть достоверная информация, что у противника достаточно сил и средств, чтобы восполнить все свои потери", – объяснил Лефтер.

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Он добавил, что за последние семь дней украинские военные ликвидировали и ранили на Гуляйпольском направлении около 900 оккупантов, что является самым высоким показателем потерь российской армии на этом участке фронта за последние два месяца.

Напомним, российские войска после оккупации Гуляйполя используют город как логистический плацдарм для накопления личного состава и техники и подготовки новых атак. По оценке украинской разведки, таким образом оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Запорожья и блокирования областного центра.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, по словам украинских военных, на Гуляйпольском направлении все чаще случаются случаи самоликвидации российских пехотинцев. Одна из причин – тактика просачивания небольшими пехотными группами, которой продолжает придерживаться страна-агрессор РФ.