Утром 26 ноября российские войска ударили дроном по многоэтажке в Харькове. В результате атаки погибли супруги-айтишники – Валерий и Дарья, 38 и 37 лет.

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Россияне также убили их кота. О жертвах российского удара рассказало "Суспільне. Харків".

Что известно о погибших Дарье и Валерии

В жилую многоэтажку в Новобаварском районе Харькова вражеский дрон ударил около 5 часов утра 26 ноября.

"В Новобаварском районе горит квартира на 15 этаже, также есть информация о заблокированных под завалами людях. Сейчас известно про трех пострадавших", – писал тем утром мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже стало известно о двух погибших: 37-летней женщине и 38-летнем мужчине. Это были муж и жена, Валерий и Дарья. Она работала в IT, а он был системным администратором. Российский дрон попал в их квартиру: влетел прямо в спальню.

Вместе с мужчиной и женщиной погиб и их кот.

Владимир Безрук, сосед Дарьи и Валерия из квартиры этажом выше, рассказал журналистам "Суспільного", что связывался с Валерием по телефону – у того были ключи от его жилища.

"Знаю, что они молодые, активные люди, которые пытались жить и строить свою жизнь. Они лет… Наверное, перед полномасштабной войной закончили здесь ремонт. Начали жить, наверное, вот последние годы здесь... Война никого не щадит", – отметил сосед погибших.

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Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 27 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Житомирской области. В результате атаки погиб 40-летний мужчина, еще 12 человек получили ранения.

Пострадали местные жители в возрасте от 23 до 61 года.