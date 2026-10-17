"Пытаются превратить в смертельную ловушку": Сибига сказал, сколько людей заблокировали россияне в Олешках
Украина обратилась к Организации Объединенных Наций, Международному комитету Красного Креста и государствам-партнерам, пытаясь задействовать все доступные каналы для обеспечения безопасных эвакуационных коридоров и немедленного доступа гуманитарной помощи в Олешки. В этом оккупированном городе до сих пор остаются заблокированными около 1 700 человек.
Об этом 17 октября сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он подчеркнул, что РФ должна прекратить препятствовать усилиям по спасению гражданских.
"Россияне пытаются превратить украинский город Олешки в смертельную ловушку", – отметил глава внешнеполитического ведомства.
Захватчики держат людей в заложниках
Олешки практически разрушены и находятся под российской оккупацией. Единственная дорога, по которой можно уехать, заминирована. Кроме того, за ней следят вражеские ударные беспилотники. Те, кто пытается спастись, рискуют погибнуть. Заминирована и расположенная неподалеку река.
Лекарства в местной больнице закончились. На улицах и в домах лежат десятки тел, ведь россияне запрещают жителям хоронить умерших.
Семьи голодают, выживая благодаря остаткам овощей, домашним запасам и даже улиткам. По словам местных, военнослужащие ВС РФ угрожали им оружием, требуя отдать продукты.
"Жители сомневаются, что смогут пережить эту зиму", – отметили в МИД.
Сибига попросил международные организации и всех партнеров повлиять на эту ужасную ситуацию. "Украина неоднократно призывала обеспечить безопасную эвакуацию и международный гуманитарный доступ. Эти призывы не могут оставаться без ответа", – подчеркнул министр.
Он поблагодарил союзников и людей во всем мире, которые не молчат и стали голосом жителей Олешек. Отдельно Сибига выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за его призыв к кремлевскому диктатору Владимиру Путину объявить прекращение огня в Олешках, чтобы в город можно было доставить гуманитарную помощь.
"Люди не могут выжить благодаря одним лишь заявлениям об обеспокоенности. Им нужны конкретные действия. Им нужна возможность выбраться оттуда. И нужна она немедленно", – отметил глава МИД.
Как писал OBOZ.UA, Лев XIV поговорил с Владимиром Путиным по телефону в пятницу, 16 октября. Религиозный лидер подчеркнул критическую гуманитарную ситуацию в городе и необходимость обеспечить гражданским безопасный выезд. Папа попросил о перемирии в Олешках, а также подтвердил готовность Святого престола содействовать диалогу и установлению мира.
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