В Купянске Харьковской области находятся от 50 до 100 российских военных. В основном они сосредоточены на севере города, в районах с малоэтажной застройкой.

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Об этом пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телеканала "Ми – Україна". Он объяснил, каких целей противник пытается достичь на этом направлении.

"Давай осторожно скажем, что в городе находятся от 50 до 100 оккупантов. Они рассредоточены в северных районах города, в основном в малоэтажной застройке. В многоэтажной застройке их не так много. Это преимущественно север города, там, куда они заходили еще через Голубовку, когда могли активнее использовать трубу. Поэтому там есть определенное количество", – объяснил Трегубов.

Какие планы у российских войск

Противник стремится увеличить количество своих военных в Купянске, чтобы перейти к штурмам и вытеснить оттуда украинских защитников.

"И да, они собираются, с одной стороны, выйти к Осколу, пытаются сделать это уже не первый год, а с другой стороны – пытаются зайти в сам город Купянск, пополнить находящееся там количество людей. Сейчас их там несколько десятков, они хотят, чтобы их было значительно больше, и начать вытеснять украинцев из Купянска штурмовыми действиями", – рассказал представитель.

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Для этого оккупанты планируют продвигаться через Радьковку и Кондрашовку. Они хотят установить контроль над этими населенными пунктами, а оттуда двигаться на юг.

"Но, опять-таки, там им оказывают активное сопротивление, поэтому эти планы не реализуются", – отметил Трегубов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Купянском направлении бойцы 116-й отдельной механизированной бригады начали применять наземные роботизированные комплексы (НРК), оснащенные пулеметами и гранатометами. Их оборудовали для поражения противника непосредственно на поле боя.

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В то же время в подразделениях бригады такие платформы преимущественно используют для логистики: они доставляют на линию боевого соприкосновения боеприпасы, провизию и другие необходимые грузы. За один рейс НРК могут перевозить значительное количество припасов, что помогает сохранять жизни украинских военнослужащих.