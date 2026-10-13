''Нас спасло то, что мы купали сына'': житель дома в Харькове, где произошло обрушение из-за атаки РФ, рассказал о трагедии. Видео

Житель многоэтажного дома в Харькове, по которому вечером 12 октября попали оккупанты, рассказал о трагедии. По словам Дмитрия, его, жену и маленького сына спасло то, что они купали сына.

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В то же время теща мужчины погибла, поскольку отдыхала в другой комнате. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мужчина рассказал, что во время российской атаки он был с женой и трехлетним сыном в ванной.

"Нас спасло то, что мы купали сына. Мы были с женой в ванной, купали его. И в этот момент произошел взрыв. Нас спасло то, что мы были там, а иначе нас бы уже не было…", – подчеркнул он.

К сожалению, теща Романа погибла. В момент нападения она находилась в комнате.

"Она не успела. Вот здесь была ее спальня", – рассказал он, указывая на дом.

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Что предшествовало

Поздно вечером в понедельник, 12 октября, российская армия нанесла ракетный удар "Бандероли" по Харькову. В результате одного из ударов значительные разрушения получил многоквартирный жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, утром 12 октября Россия также нанесла удар по Харькову и обстреляла многоэтажные дома. В результате утренних атак в городе пострадали как минимум 19 человек, в том числе двое детей.