Нацгвардия уничтожила российскую РСЗО ''Смерч'', которая обстреливала Херсонскую и Николаевскую области. Видео

Бойцы подразделения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Смерч". Оккупанты использовали её для обстрелов гражданского населения Херсонской и Николаевской областей.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в Telegram. Информацию обнародовали со ссылкой на командующего НГУ Александра Пивненко. В ведомстве опубликовали видео операции.

Сначала аналитики разведки изучили огневую активность противника и определили вероятный район размещения комплекса. Впоследствии аэроразведка обнаружила его в укрытии примерно в 60 км от линии боевого столкновения.

После подтверждения целей ударные экипажи Lasar’s Group нанесли серию ударов. Помимо боевой машины БМ-30 "Смерч", была поражена также транспортно-заряжающая машина к ней.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что операторы беспилотных систем Национальной гвардии Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" стоимостью около $25 млн в Донецкой области. Оккупанты пытались спрятать его вблизи временно оккупированного Угледара, однако операторы БПЛА Black Sky обнаружили позицию комплекса и уничтожили его.