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NAUDI призвала Кабмин продлить действующие бронирования в ОПК до 1 февраля 2027 года

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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NAUDI призвала Кабмин продлить действующие бронирования в ОПК до 1 февраля 2027 года
Пашинский обратился к Корецкому. Источник: NAUDI

National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с консолидированными предложениями отрасли по урегулированию критической ситуации в сфере бронирования работников ОПК, возникшей после вступления в силу постановления КМУ №1328.

Чтобы не допустить срыва оборонных контрактов, снять пиковую нагрузку с государственных реестров в конце года и обеспечить стабильный переходный период, NAUDI предлагает правительству безотлагательно внести в постановление следующие изменения:

• Продлить действие статуса критически важного предприятия и отсрочек до 1 февраля 2027 года. Речь идет об автоматическом продлении решений о признании предприятий критически важными (срок действия которых истекает по 31 декабря 2026 года включительно), а также действующих отсрочек военнообязанных работников, предоставленных средствами портала

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• Установить 100% бронирование для критически важных предприятий ОПК до 1 февраля 2027 года. Ассоциация предлагает закрепить предельный объем бронирования на уровне 100% военнообязанных работников для предприятий, признанных критически важными Минобороны, без необходимости принятия отдельных решений об увеличении лимитов и без применения процедур аннулирования из-за превышения квот.

Помимо неотложных антикризисных мер, при дальнейшем системном обновлении Порядка бронирования (постановление КМУ №76) NAUDI настаивает на закреплении для предприятий ОПК срока действия решений о критической важности и отсрочек для работников продолжительностью не менее 12 месяцев – на период выполнения государственных контрактов.

Постоянные и бессистемные изменения создают следующие риски:

1. Замедление производственных циклов. Технологические процессы в ОПК носят долгосрочный характер, а необходимость каждые 90 дней повторно формировать пакеты документов создает чрезмерную административную нагрузку на руководство и инженерно-технический персонал.

2. Перегрузка государственных органов и цифровой инфраструктуры. Одновременная подача сотен тысяч пакетов документов раз в квартал создаст критическую нагрузку на профильные министерства, Координационный центр, Пенсионный фонд и портал "Дія", что грозит техническими задержками.

3. Риск потери узкопрофильных специалистов. В случае задержек с рассмотрением документов действующие отсрочки будут завершаться до принятия новых решений. Это приведет к автоматической потере бронирования инженерами, конструкторами и операторами сложного оборудования и, как следствие, к остановке производственных линий.

NAUDI полностью поддерживает озвученную премьер-министром 16 октября позицию о недопустимости радикальных изменений, способных дестабилизировать работу оборонных заводов, и призывает Правительство учесть представленные предложения и привлечь представителей Ассоциации к рабочим совещаниям по доработке нормативных актов в сфере бронирования.

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