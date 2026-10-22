"Даже не предполагали, что будет сопротивление": Зеленский ответил на обвинения Трампа о "глупом генерале", который провалил наступление РФ на Киев

Президент США Дональд Трамп утверждает, что полномасштабное вторжение России зимой 2022 года могло завершиться захватом Киева за несколько часов. По его мнению, этому помешал "тупой российский генерал", который якобы приказал танковой колонне свернуть с шоссе в поля, где бронетехника увязла в грязи.

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Эти заявления президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в интервью британскому ведущему Стивену Бартлетту для его YouTube-канала The Diary Of A CEO. Глава государства объяснил, почему оккупантам не удалось захватить столицу.

Зеленский отметил, что российские войска окружили Киев и захватывали населенные пункты на пути к нему.

"Я не знаю, о чем говорит президент Трамп. Они окружили Киев. Они дошли до Киева. Они оккупировали городки на пути к Киеву. Дело не в том, что какой-то генерал был идиотом", – сказал он.

По словам Зеленского, под Киевом, в частности в Гостомеле, российские войска потеряли десятки и даже сотни единиц бронетехники. Часть машин прорвалась к столице и двигалась по ее улицам, однако украинцы уничтожали их. Особенно оккупантов шокировало то, что люди бросали в их технику горящие обломки.

Президент подчеркнул, что провал наступления нельзя объяснить только ошибкой отдельного генерала.

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"Дело было не в том, что какой-то генерал оказался идиотом. Я считаю, что тот, кто отдал приказ, просто не до конца осознавал, что происходит, и не понимал, каких усилий это потребует", – объяснил Зеленский.

По оценке президента, для захвата Киева России понадобилось бы около 300–400 тысяч военных. Он объяснил, что одного продвижения к столице было недостаточно: часть сил пришлось бы оставлять в захваченных городах, чтобы удерживать их под контролем.

Удерживать населенные пункты меньшим количеством военных можно было бы только при отсутствии сопротивления. Однако, когда местные жители оказывают сопротивление, оккупантам приходится оставлять силы в каждом городе, а это требует значительных ресурсов.

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"Они даже не осознавали, что столкнутся с сопротивлением. В этом заключалась их главная ошибка", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Трампа, Россия могла захватить Киев за четыре часа и завершить войну за один день, если бы не ошибка российского генерала. Американский президент утверждал, что тот приказал танкам двигаться через поля вместо шоссе, из-за чего бронетехника увязла в грязи. Трамп также предположил, что этого генерала уже нет в живых.

На самом же деле решающую роль в обороне столицы сыграли действия украинских военных. В частности, ВСУ взорвали мост через реку Ирпень и Козаровицкую дамбу. Это привело к затоплению пойменных земель и создало дополнительное препятствие для оккупантов, которые также столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинских защитников.