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"Даже относительно небольшое количество ракет": в ISW указали, как Запад мог бы помочь остановить дроновый террор РФ в Украине

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
528
"Даже относительно небольшое количество ракет": в ISW указали, как Запад мог бы помочь остановить дроновый террор РФ в Украине
В ISW указали, как Запад мог бы помочь остановить дроновый террор РФ в Украине. Источник: Королевские ВМС Австралии

Передача Украине дальнобойного вооружения, в частности американских ракет Tomahawk и немецких Taurus, позволит Силам обороны поражать ключевые объекты на территории РФ и ослабить способность оккупантов наносить массированные удары. Даже относительно небольшое количество поставленных Западом ракет способно помочь Украине защитить критическую инфраструктуру.

Но пока оккупанты продолжают массированные комбинированные удары по критической инфраструктуре Украины. В ночь на 7 ноября все баллистические ракеты были нацелены на Киев и Киевскую область, но сбить удалось лишь малую часть целей. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Массированный удар по энергетике

Главными целями атаки для врага остаются объекты энергетической системы. Аналитики ISW отмечают, что целенаправленные атаки подтверждают ранее перехваченные планы РФ. Оккупанты пытаются разрушить украинские электростанции и передающие сети, чтобы отсоединить АЭС от единой энергосистемы и оставить столицу без внешнего электроснабжения.

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В ISW обращают внимание на модернизацию российского вооружения. РФ все чаще оснащает ударные дроны большой дальности турбореактивными двигателями и сетевыми радиомодемами. Это позволяет вражеским БПЛА более эффективно преодолевать украинскую систему ПВО и наносить точечные удары по сравнению с зимней кампанией 2025–2026 годов.

Ситуацию осложняет истощение запасов украинских ракет-перехватчиков. Ограниченные возможности противодействия баллистике рискуют сделать ключевые регионы Украины более уязвимыми перед российскими ракетными атаками.

Дальнобойное оружие как ключ к защите

В Институте изучения войны подчеркивают, что военная поддержка Запада, в частности поставка систем ПВО, перехватчиков, дальнобойных ракет и предоставление надежного спутникового доступа над территорией РФ остается жизненно необходимой для ослабления атакующего потенциала Москвы.

По оценкам экспертов, передача американских ракет Tomahawk позволила бы Силам обороны поражать важные военные объекты глубоко в российском тылу. Кроме того, по мнению аналитиков, актуальным остается призыв президента Украины Владимира Зеленского к Германии о предоставлении крылатых ракет Taurus для уничтожения пусковых установок баллистических ракет РФ.

Даже относительно небольшое количество поставленного Западом дальнобойного вооружения способно коренным образом изменить ситуацию. Это позволило бы Украине систематически наносить удары по ключевым объектам врага, например, по заводу по производству дронов в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан) или по авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области, где базируется стратегическая авиация РФ. Вместе с украинскими дронами и ракетами собственного производства западное оружие поможет существенно ослабить способности России ведать дальний террор.

''Даже относительно небольшое количество ракет'': в ISW указали, как Запад мог бы помочь остановить дроновый террор РФ в Украине

Один из последних массированных ударов. Источник: Институт изучения войны

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска атаковали дронами Хмельницкий. В областном центре повреждены частные жилые дома, а в многоэтажках выбиты окна.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Полтавской области. Под вражескую атаку попали Кременчуг и Градижская община. В результате обстрела четверо мирных жителей получили ранения.

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