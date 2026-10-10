Самая большая потеря в ''верхушке'' штабов в результате одной атаки: расследование подтвердило гибель 20 офицеров РФ в Донецке вследствие удара ВСУ

Вследствие удара Сил обороны по временно оккупированному Донецку 26 августа были ликвидированы минимум 20 российских офицеров. 18 из них умерли в день удара, еще двое скончались позже от полученных ранений.

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"Медиазона" поименно установила ликвидированных захватчиков с офицерскими званиями, служивших в штабах группировки войск "Центр". Журналисты назвали тот удар "самым массовым случаем гибели офицеров российской армии", о котором стало известно.

Сколько российских офицеров отправились на концерт Кобзона 26 августа

"Медиазона" установила фамилии 20 офицеров ВС РФ, погибших в ходе массированного ракетного удара по Донецку 26 августа.

"Из них 18 человек умерли в тот же день, двое скончались позже от ранений. Военные служили в штабах группировки войск "Центр": штабе Центрального военного округа и штабе 41-й общевойсковой армии. Это самый массовый случай гибели офицеров российской армии в ходе российско-украинской войны, о котором нам известно на сегодня", – отмечает "Медиазона"

Силы обороны нанесли ракетный удар по Донецку вечером 26 августа. Назначенный Кремлем гауляйтер Денис Пушилин тогда утверждал, что целью атаки стал торговый центр "Донецк Сити" и что ранения якобы получили 8 человек: две женщины, двое детей и четыре мужчины.

На самом деле, как установили украинские OSINT-исследователи, один из ударов пришелся по зданию на проспекте Ильича, 97, где ранее располагались научно-исследовательские и промышленные учреждения. Также одной из целей стал подземный паркинг на 600 машиномест под недостроенным жилым комплексом: туда одна за одной прилетели сразу шесть ракет.

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Оба объекта использовались как командные пункты российской армии.

По данным Exilenova+, тогда погибли 27 человек, 58 получили ранения, среди тяжело раненых было два генерала.

"Медиазона" располагает списками личного состава штаба Центрального военного округа (в/ч 33303, 856 человек) и штаба 41-й общевойсковой армии (в/ч 44424, 206 человек). Данные в этих списках актуальны на июль 2025 года. Кроме фамилий, там приводятся звания, должности и другая информация. Сверив эти списки с реестром наследственных дел и другими госреестрами, а также изучив некрологи высокопоставленных офицеров, опубликованные в последний месяц, "Медиазона" пришла к выводу, что в результате удара 26 августа по Донецку погибли как минимум 20 человек – 18 скончались в тот же день, двое умерли позже от ранений", – отметили в издании.

Главные истории дня

Ликвидированные офицеры ВС РФ, служившие в ЦВО:

полковник Бердюгин Артем Сергеевич , 38 лет, начальник отдела планирования и координации разведки разведывательного управления;

, 38 лет, начальник отдела планирования и координации разведки разведывательного управления; полковник Калянов Александр Григорьевич , 50 лет, начальник отдела специальной разведки разведывательного управления;

, 50 лет, начальник отдела специальной разведки разведывательного управления; полковник Легкий Сергей Владимирович , 47 лет, замначальника войск радиоэлектронной борьбы управления войск радиоэлектронной борьбы;

, 47 лет, замначальника войск радиоэлектронной борьбы управления войск радиоэлектронной борьбы; подполковник Жигалов Юрий Вячеславович, 39 лет, начальник отделения совместной подготовки и взаимодействия с родами войск организационно-планового отдела управления боевой подготовки;

39 лет, начальник отделения совместной подготовки и взаимодействия с родами войск организационно-планового отдела управления боевой подготовки; майор Лыков Сергей Викторович , 37 лет, офицер оперативного отдела штаба управления ракетных войск и артиллерии;

, 37 лет, офицер оперативного отдела штаба управления ракетных войск и артиллерии; майор Латышев Вячеслав Валерьевич, 41 год, офицер отделения взаимодействия и направлений оперативного отдела управления инженерных войск;

41 год, офицер отделения взаимодействия и направлений оперативного отдела управления инженерных войск; майор Овчаренко Дмитрий Валерьевич , 34 года, начальник отделения инженерной подготовки общевойсковых соединений и воинских частей отдела подготовки войск управления инженерных войск;

, 34 года, начальник отделения инженерной подготовки общевойсковых соединений и воинских частей отдела подготовки войск управления инженерных войск; майор Щербанев Антон Николаевич, 36 лет, офицер отдела планирования и координации разведки разведывательного управления.

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Ликвидированные офицеры ВС РФ из штаба 41-й общевойсковой армии:

полковник Лаптев Сергей Владимирович, 48 лет, начальник отдела – замначальника штаба оперативного отдела;

48 лет, начальник отдела – замначальника штаба оперативного отдела; полковник Латышев Василий Викторович , 55 лет, начальник штаба – замначальника ракетных войск и артиллерии штаба отдела ракетных войск и артиллерии;

, 55 лет, начальник штаба – замначальника ракетных войск и артиллерии штаба отдела ракетных войск и артиллерии; полковник Тимкин Евгений Александрович, 39 лет, начальник отдела инженерных войск;

39 лет, начальник отдела инженерных войск; подполковник Акимов Артем Леонидович , 42 года, замначальника войск отдела противовоздушной обороны;

, 42 года, замначальника войск отдела противовоздушной обороны; подполковник Моисеенко Андрей Викторович , 42 года, старший офицер отделения организации управления оперативного отдела штаба армии;

, 42 года, старший офицер отделения организации управления оперативного отдела штаба армии; подполковник Фахрутдинов Рустам Айратович , 43 года, начальник разведки – замначальника штаба по разведке отделения разведки и автоматизированной системы управления войсками штаба отдела ракетных войск и артиллерии;

, 43 года, начальник разведки – замначальника штаба по разведке отделения разведки и автоматизированной системы управления войсками штаба отдела ракетных войск и артиллерии; майор Березовский Олег Эдуардович , 34 года, офицер по обеспечению безопасности информации отделения организации режима секретности и защиты информации от несанкционированного доступа на объектах вычислительной техники службы защиты государственной тайны;

, 34 года, офицер по обеспечению безопасности информации отделения организации режима секретности и защиты информации от несанкционированного доступа на объектах вычислительной техники службы защиты государственной тайны; капитан Полозков Кирилл Сергеевич , 28 лет, офицер разведывательного отдела;

, 28 лет, офицер разведывательного отдела; старший лейтенант Голубенко Олег Анатольевич, 26 лет, офицер отделения разведки и автоматизированной системы управления войсками штаба отдела ракетных войск и артиллерии.

Также в тот день были ликвидированы:

полковник Крестьянский Андрей Владимирович, 51 год, старший преподаватель – инспектор инспекции Центра подготовки руководящего состава соединений министерства обороны;

51 год, старший преподаватель – инспектор инспекции Центра подготовки руководящего состава соединений министерства обороны; подполковник Павлов Денис Петрович , 35 лет, последнее известное место службы – 15-й мотострелковый полк;

, 35 лет, последнее известное место службы – 15-й мотострелковый полк; подполковник Басенко Виктор Владимирович, 46 лет, последнее известное место службы – начальник штаба материально-технического обеспечения 25-й общевойсковой армии.

Интересно, что в процессе сверки списков воинских частей с госреестрами журналисты наткнулись на еще два случая массового "мора" штабных офицеров 41 общевойсковой армии.

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Так, 4 августа 2026 года на концерт к Кобзону отправились сразу восемь офицеров-оккупантов:

подполковник Фурзиков Алексей Владимирович, 52 года, Оперативный дежурный – замначальника территориального центра управления штаба 41-й армии;

52 года, Оперативный дежурный – замначальника территориального центра управления штаба 41-й армии; подполковник Авдеев Сергей Михайлович , 42 года, начальник отделения подготовки отдела ракетных войск и артиллерии 41-й армии;

, 42 года, начальник отделения подготовки отдела ракетных войск и артиллерии 41-й армии; майор Мирзоев Мирза Мурадалиевич , 29 лет, старший офицер оперативного отделения Отдела инженерных войск 41-й армии;

, 29 лет, старший офицер оперативного отделения Отдела инженерных войск 41-й армии; майор Белоножко Семен Васильевич, 39 лет, офицер отделения войск радиационной, химической и биологической защиты 41-й армии;

39 лет, офицер отделения войск радиационной, химической и биологической защиты 41-й армии; майор Сафонов Павел Юрьевич, 36 лет, офицер топографической службы штаба 41-й армии;

36 лет, офицер топографической службы штаба 41-й армии; капитан Аверин Сергей Валерьевич , 39 лет, старший офицер отделения планирования и применения беспилотных систем, организации противодействия беспилотных систем отдела беспилотных систем штаба 41-й армии;

, 39 лет, старший офицер отделения планирования и применения беспилотных систем, организации противодействия беспилотных систем отдела беспилотных систем штаба 41-й армии; капитан Зобнин Николай Владимирович, 30 лет, офицер отдела противовоздушной обороны 41-й армии;

30 лет, офицер отдела противовоздушной обороны 41-й армии; лейтенант Новиков Александр Юрьевич, 34 года, офицер отделения организации управления оперативного отдела штаба 41-й армии.

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Второй такой день выдался 8 сентября 2025 года. Тогда были ликвидированы:

подполковник Коноплев Сергей Сергеевич, 39 лет, начальник отделения отдела связи штаба 41-й армии;

39 лет, начальник отделения отдела связи штаба 41-й армии; майор Назипов Фоат Александрович , 37 лет, офицер отдела связи штаба 41-й армии;

, 37 лет, офицер отдела связи штаба 41-й армии; майор Асютин Андрей Валерьевич , 46 лет, начальник отделения отдела связи штаба 41-й армии;

, 46 лет, начальник отделения отдела связи штаба 41-й армии; лейтенант Матьков Алексей Игоревич, 33 года, офицер отдела связи штаба 41-й армии.

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Где и при каких обстоятельствах они пополнили перечень потерь живой силы РФ – не уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Донецке был ликвидирован начальник штаба МТО 25-й общевойсковой армии России. Подробности стали известны лишь недавно.