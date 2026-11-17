Силы обороны продолжают наносить потери российской армии. Так, 16 ноября и в ночь на 17 ноября украинские военные поразили 10 средств радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в официальном Telegram-канале. В публикации также раскрыли подробности ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ.

В Брянской области поражены шесть радиолокационных станций малой дальности. Российские войска используют их для обнаружения украинских беспилотников и управления средствами ПВО на приграничье. Кроме того, там выведены из строя две станции РЭБ тактического уровня, с помощью которых противник подавляет связь и навигацию украинских дронов.

Еще две станции РЭБ поразили на юге: одну – в районе Яковенкового на временно оккупированной территории Крыма, другую – вблизи Приазовского в Краснодарском крае РФ.

В Генштабе отметили, что из-за потери радаров российские войска будут позже обнаруживать украинские беспилотники, а без станций РЭБ не смогут подавлять их связь и навигацию. Это создает новые бреши в российской обороне и облегчает проход украинских дронов к целям.

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В ведомстве подчеркнули, что работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за 16 ноября российская армия потеряла еще 1620 военных. За эти сутки украинские защитники также уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, четыре РСЗО, 10 наземных роботизированных комплексов и 1494 беспилотника оперативно-тактического уровня.

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