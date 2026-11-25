Самое главное в операциях по Крымскому мосту и по конвою для Африканского корпуса у берегов Ливии – не цифры тоннажа, не логистика через простреливаемую трассу и не миллиарды потерь. Хотя все это, конечно, важно и оттягивает деньги от ЛБС.

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Главное – это мораль. В РФ нет безопасных мест ни у ТВД, ни на другом континенте. Они не могут прикрыть Московский НПЗ и топливный пояс вокруг столицы, ключевой мост и по совместительству любимую игрушку Путина, не могут защитить флот и снабжать экспедиционную группировку, не могут прикрыть завод по производству ступеней к космическим ракетам, регулярно теряют вымпелы в Балтике, а теперь и в Средиземном море.

При этом сто пятьсот ударов по нашей энергетике, мостам, заводам и железке не приносят главного результата – СОУ не теряют боеспособность. Число наших ракет и дронов не падает, а растет. Их пропагандисты часто рыгают, что в войне с Украиной якобы 1943 год на дворе, перелом. Вот только в 1943 году немцы были разгромлены в Африке, заперты высадкой в Италии, сидели под градом бомбардировок и потеряли сотни тысяч пленными. Они не выносили НПЗ за тысячи километров раз в три дня, не топили стометровые корабли на другом континенте и не обменивались "1000 на 1000" пленными. Поэтому мантры "халва-халва" им не помогут.

Воевать 12 лет и понять, что не можешь безопасно ходить возле Африки, потому что "укропы" убивают. Когда-то давно турки так же ох*евали: как это люди без галер и парусников на утлых лодчонках захватывают их суда и топят в Мраморном море? Как же так вышло? Просто соседи тогда очень сильно за*бали. Теперь эти соседи – вы.

Латынина хотела новых слов в результате войны РФ и Украины? Что ж, в прямом эфире произошла термическая реакция стула с выделением тепла и окислением пукана у бывшей либерахи, которой так сильно надо было кормить мамку, что она стала причмокивать сисю у папки Путлера. Случился локальный "хлопок с последующим задымлением", "отрицательное всплытие" и "схождение арки в нештатном режиме". Но покрасят через года полтора-два, и будет лучше, чем было.

Главное помнить, что у проекта 20380 на Балтфлоте из 5 вымпелов один уничтожен, один тяжело поврежден нашими дронами и еще один встал на многомесячный ремонт. Так что если у них и правда сейчас "1943 год", то бункер у Путина уже есть – осталось только не забыть залить в канистру дефицитного бензина с уцелевшего НПЗ. Все идет строго по плану.

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