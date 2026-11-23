В боях за Украину погиб защитник из Галича Ивано-Франковской области Руслан Дутчак. В сентябре он отметил свой 31-й день рождения, а два месяца спустя его жизнь оборвалась в Херсонской области.

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23 ноября с Героем прощаются на его малой родине. О воине рассказали в горсовете Галича.

Что известно о Герое

О гибели молодого воина-земляка громада Галича узнала 20 ноября.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 18 ноября 2026 года, защищая Украину, погиб наш земляк, уроженец города Галича Дутчак Руслан Михайлович, 16 сентября 1995 года рождения", – отметили в горсовете.

На военную службу Руслана призвали в июле этого года. Солдат Дутчак служил в воинской части А 7030 на должности разведчика-оператора беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения.

"Свой последний бой Защитник принял в районе поселка Карьерное Бериславского района Херсонской области. Еще одну молодую жизнь забрала война. Еще одна семья переживает невосполнимую утрату. Но память о тех, кто встал на защиту родной земли, останется с нами навсегда. Галицкий городской совет выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Руслана. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – обратились к близким погибшего Героя в горсовете.

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22 ноября Руслан Дутчак вернулся в родной город – на щите. Земляки встречали его, преклонив колено.

В тот же день по Герою отслужили панихиду.

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Похороны же состоятся в понедельник, 23 ноября, в 12:00.

Как рассказывал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб воин из Херсонщины Петр Шушковский. Его жизнь оборвалась на Донетчине – неподалеку от Славянска. Через месяц защитнику должно было исполниться 29 лет.