Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков впервые прокомментировал утечку базы данных Росстата, которая позволяет оценить потери российской армии в войне против Украины. В ответ на вопрос журналиста он призвал не принимать во внимание никакие данные, кроме тех, которые публикует Министерство обороны РФ.

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Об этом сообщает издание расследований "Важные истории" в своем Telegram-канале. Во время брифинга журналист NBC попросил Пескова прокомментировать публикации нескольких изданий о вероятной гибели около 700 тысяч российских военных.

Представитель Кремля ответил, что публиковать информацию о количестве погибших может только Минобороны РФ.

В то же время журналисты "Важных историй" проанализировали утечку государственной статистической базы и подсчитали, что органы ЗАГС по всей России зарегистрировали почти полмиллиона смертей военных, погибших в войне против Украины.

Если разделить это количество на 1678 дней войны – с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026-го, – получается, что Россия теряет одного человека каждые пять минут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается компенсировать огромные потери оккупационных войск с помощью скрытой мобилизации. По данным британской разведки, ежемесячно российская армия теряет на фронте от 30 до 40 тысяч человек убитыми и ранеными.

Британский офицер в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон считает, что всеобщая мобилизация в России фактически уже идет, но Кремль маскирует ее финансовыми стимулами и административным принуждением. В частности, российских работодателей обязали вести воинский учет работников и передавать военкоматам списки потенциальных призывников.