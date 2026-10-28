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"Не было даже попыток штурмовых действий": в ДШВ опровергли заявления врага о "захвате" Бариловки на Сумщине. Карта

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
933
"Не было даже попыток штурмовых действий": в ДШВ опровергли заявления врага о "захвате" Бариловки на Сумщине. Карта
"Не было даже попыток штурмовых действий": в ДШВ опровергли заявления врага о "захвате" Бариловки на Сумщине. Карта

Село Бариловка Сумской области остается под контролем Сил обороны Украины. Заявление россиян о ее захвате не соответствует действительности и является фейком.

Кроме того, возле этого села не было даже попыток штурмовых действий. Об этом сообщили военные 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Что известно

Силы обороны опровергли заявления оккупантов о якобы захвате села Бариловка на Сумщине. Захватчики распространяли фейковую информацию о том, что этот населенный пункт якобы не находится под контролем Сил обороны. Военные 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВС Украины опровергли ложь оккупантов и подчеркнули, что Бариловка остается под контролем Украины, более того, возле этого села не было даже попыток штурмовых действий.

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Защитники объяснили эту ложь оккупантов тем, что до конца месяца осталось несколько дней и захватчикам нужно отчитаться об октябрьских "достижениях".

"Решительные наступательные действия" 41-го мотострелкового полка происходили лишь в телеграм-каналах и комментариях. Объяснение такой активности врага простое: до конца месяца осталось несколько дней, и нужно отчитаться об октябрьских захватах украинских населенных пунктов", – объяснили в ДШВ.

"Советуем группировке "север" не останавливаться на Бариловке. До 31 октября вы еще успеваете "освободить" Киев", – написали военные 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Карта боевых действий в Украине. Бариловка на карте.Источник: Deep State

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ВСУ рассказали о тренингах по психологической устойчивости для военных. Так, в сентябре–октябре 2026 года в Вооруженных силах Украины провели 34 выездных тренинга по психологической поддержке. В них приняли участие около 1040 военнослужащих различных категорий.

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