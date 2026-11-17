Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября. По его словам, украинские войска применили различные ракеты и беспилотники для уничтожения конструкции.

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Также он отметил, что украинские воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Подробности операции

По словам главы государства, удары по мосту в ночь на 17 ноября 2026 стали уже седьмым этапом операции, которая реализовывалась несколько недель, разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ.

Зеленский отметил, что воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели. Для этого были использованы Dovbush, Вендента, Da Vinci, Январь, MICH 2000, Рута, Паляница, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламинго и Р-360 Нептун.

"Сегодня – уже на ключевом этапе – образцово себя показали поразившие автомобильную часть моста беспилотники "Паляница" и ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть. С помощью "Фламинго" наши воины произвели управляемое поражение – и связь сработала отлично до последних секунд", – сообщил Зеленский.

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Также он добавил, что Киев неоднократно предлагал России деэскалационные шаги и все предложения слышали только громкие отказы. Поэтому в ответ на регулярные террористические атаки России украинская армия будет наносить ответные удары по военной инфраструктуре захватчиков.

"Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе и по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась. Украинский потенциал защиты есть и будет высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей", – подчеркнул Зеленский.

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Информация от Генштаба и СБУ

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что арка и пролет автомобильной части моста обрушились. Автомобильная часть уничтожена, и ни одна машина ею не проедет. Железнодорожная ветвь еще стоит, но уже с поврежденной аркой.

Также украинское военное командование подчеркнуло, что для оккупантов это не просто символический удар, ведь мост был главной артерией, которой на полуостров и дальше на юг Украины шли горючее, боеприпасы, техника и личный состав.

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"Осенью упали мосты через Чонгар и в Геническе. Теперь очередь дошла и до Керченского. Сухопутных путей в Крым у оккупантов остается все меньше. Каждый час без движения по мосту означает, что российские группировки на юге недополучают то, без чего не могут воевать", – говорится в сообщении.

Генштаб отметил, что Силы обороны Украины реализуют право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, системно разрушают военно-экономический потенциал противника и заставляют России прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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В СБУ рассказали, что в общей сложности операция длилась около месяца и состояла из семи этапов. Сначала СБУ и Силы обороны систематически выбивали вражескую ПВО. Впоследствии начались непосредственные удары по мосту, часть из них СБУ реализовала самостоятельно. На финальной стадии в Службу безопасности присоединились другие составляющие сил обороны Украины.

Спецназовцы "Альфы" СБУ отработали по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего он обрушился в воду.

"Упал не только мост, в который раз пошатнулся миф о величии России. Служба безопасности, проводя уникальные спецоперации, делает невозможным возможным и системно приближает справедливый мир для Украины", – заявили в СБУ.

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Напомним, после серии ударов по незаконно построенному Крымскому мосту разрушен арочный пролет автомобильной части моста длиной более 270 метров и часть дорожного полотна моста. В настоящее время автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью остановлено, судоходство через Керченский пролив также приостановлено.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что недавние удары украинских войск по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что Россия не в состоянии обеспечить надежную защиту своих ключевых стратегических объектов. Украинским силам удалось нанести три точных удара по сооружению. Аналитики отмечают, что такие повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной.