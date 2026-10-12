Не только ПНЗ: в Минобороны представили полную картину поражений российских объектов в сентябре

Зимняя обувь для украинских военных проходит лабораторные испытания, в ходе которых проверяются её водонепроницаемость, прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Тестируются не только готовые ботинки, но и отдельные материалы, из которых они изготавливаются, в частности мембрана, подошва, нубук и утеплитель.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве рассказали об испытаниях зимних ботинок с высокими голенищами, предназначенных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

В ходе лабораторных испытаний специалисты оценивают, способна ли военная обувь выдерживать длительное использование в сложных погодных условиях. Проверки охватывают характеристики материалов, защиту от проникновения воды, прочность конструкции и устойчивость к повреждениям.

Особое внимание уделяется подошве, которая должна защищать стопу от проколов и механических нагрузок. Также проверяется сцепление обуви с поверхностью, в частности со снегом и мокрой землей, что важно для передвижения военных в зимний период.

По состоянию на конец сентября в рамках контрактов, заключенных для обеспечения потребностей войск в 2026 году, было отгружено почти 260 тысяч пар зимних ботинок с высокими голенищами.

В рамках испытаний проверяют водонепроницаемость обуви, в частности её способность противостоять длительному контакту с водой. Среди заявленных параметров тестирования — до 44 часов пребывания в воде и 158 400 циклов сгибания.

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Такие проверки позволяют оценить, насколько обувь сохраняет свои свойства при интенсивной эксплуатации.

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