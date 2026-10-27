Не содержит ни одной китайской детали: в Литве создали реактивный дрон-перехватчик X-12 и уже испытали в Украине. Фото

В Литве представили новый реактивный беспилотник X-12, предназначенный для перехвата быстрых воздушных целей, в частности российских реактивных "Шахедов". Разработчики технологии, которая уже прошла испытания в боевых условиях в Украине, уверены, что она может значительно усилить противовоздушную оборону нашей страны и даже изменить ход войны.

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Министерство национальной обороны также приветствует возможность интеграции таких беспилотников в систему противовоздушной обороны Литвы. Об этом сообщило издание Delfi.

Что известно о перехватчике

Ассоциация Strategic Defense Alliance (SDA), объединяющая украинские, литовские и латвийские компании в сфере оборонных технологий, представила X-12 как один из элементов многоуровневой системы противовоздушной обороны, разрабатываемой SDA.

Представитель ассоциации Ричардас Савицкас отметил, что X-12 – это беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем, предназначенный для перехвата и сбития воздушных целей, в частности реактивных беспилотников "Герань-5" и "Шахед", используемых Россией.

Он сообщил, что Х-12 испытывается в условиях войны в Украине. "Без украинцев мы ничего не смогли бы сделать, потому что сами не располагаем условиями для испытания таких технологий", – сказал Савицкас.

По его словам, предлагая такие решения, ассоциация стремится внести свой вклад в укрепление противовоздушной обороны Литвы.

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"Самое важное для нас – чтобы Литва получила новейшие технологии для защиты неба. Это путь, которым мы идем: мы предоставляем Литве технологии для защиты нашего неба. Их наличие в Литве чрезвычайно важно", – пояснил представитель SDA.

Перехватчики Х-12 также планируют поставлять в Украину.

"Украинские солдаты, испытавшие эту технологию, очень довольны. Пока у Х-12 нет аналогов. Это абсолютно уникальная технология. В целом мы предполагали, что Россия перейдет на турбинные двигатели. Практически мы шли в ногу с этим изменением", – отметил Савицкас.

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"Я считаю, что X-12 может изменить ход войны в Украине. Когда мы начнем сбивать дроны типа "Шахед", россияне поймут, что у нас есть мощное оружие для противодействия им, а сейчас вы видите, что происходит в Киеве и других регионах Украины. Мы хотим, чтобы россияне знали, что и в Литве у нас есть такие возможности. Это средство сдерживания", – добавил он.

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Характеристики X-12

Разработчики говорят, что одним из ключевых преимуществ X-12 является его цена.

"Мы стремились к тому, чтобы X-12 был намного дешевле самого "Шахеда", и нам это удалось. Кроме того, он значительно превосходит "Шахед" – по скорости, весу и мощности взрывного заряда", – отметил собеседник Delfi.

X-12 оснащен турбореактивным двигателем и, как заявляют в SDA, может развивать максимальную скорость до 700 км/ч. Крейсерская скорость полета составляет около 350 км/ч.

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Заявленная дальность полета дрона достигает 126 км, а максимальная высота – 10 км. В зависимости от комплектации и полезной нагрузки продолжительность полета может превышать 12 минут.

Кроме того, X-12 уникален тем, что не содержит ни одной китайской детали.

"Для нас было чрезвычайно важно, чтобы не пришлось использовать никаких китайских компонентов. Двигатели собраны в Литве, часть деталей – в Латвии, другие – в Украине. Мы сотрудничаем с учеными из Vilnius TECH. Они выполнили некоторые порученные нами задачи, и мы достигли желаемого результата", – рассказал представитель ассоциации.

Как сообщал OBOZ.UA, норвежский депутат Петер Фрелих пытался незаконно переправить в Украину дроны с тепловизорами, однако таможня остановила отправление. Позже политику удалось добиться изменения правил.