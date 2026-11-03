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"Нельзя их жалеть – они идут убивать нас": Зеленский отреагировал на резкий рост потерь в армии РФ

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
816
"Нельзя их жалеть – они идут убивать нас": Зеленский отреагировал на резкий рост потерь в армии РФ
Владимир Зеленский. Источник: president.gov.ua

Ситуация на фронте остается контролируемой, а российские оккупанты не имеют преимущества на поле боя. Несмотря на увеличение количества живой силы, армия РФ все равно несет рекордные потери.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Глава государства подчеркнул, что российских военных не стоит жалеть, ведь они приходят в Украину, чтобы убивать.

Рекордные потери российской армии в октябре

По словам Зеленского, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой. Украинские военные пока не фиксируют преимущества российской армии или существенных неожиданностей на поле боя.

Президент отметил, что Россия увеличила количество военных, которых привлекает к наступательным операциям, однако это не помогло ей избежать значительных потерь. По его словам, только за октябрь армия РФ потеряла около 54 тысяч военных убитыми и ранеными.

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"Это действительно рекорд, но они отправляют убийц – десятки тысяч, и поэтому эти 54 тысячи потерь российских убийц. Поэтому здесь нельзя их жалеть, они идут убивать нас. То, что ребята смогли технологически сейчас побеждать их на фронте – просто молодцы", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость усилить ПВО Украины

Однако, добавил он, ситуация с противовоздушной обороной Украины остается сложной. По его словам, не достигнув желаемых результатов на фронте, Россия сосредоточилась на массированных ударах по гражданскому населению, энергетическим объектам и железнодорожной инфраструктуре.

"То есть здесь нужно собраться с силами и защищать как можно лучше, и, безусловно, работать с партнерами", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Там он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, также запланирована встреча с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер. По его словам, приоритетом нынешних переговоров остается дипломатическая координация: важные встречи, укрепление ПВО и поддержка украинской энергетики.

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