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Не пережив боевых действий: подтвердилась информация о смерти брата экс-советника ОП Подоляка, который воевал против Украины. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
1,6 т.
Не пережив боевых действий: подтвердилась информация о смерти брата экс-советника ОП Подоляка, который воевал против Украины. Фото
Владимир Подоляк. Источник: Х.

Старший брат бывшего советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Владимир Подоляк, погиб во время войны на стороне России. Согласно документам, он получил внутричерепную травму в результате военных действий на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает OSINT-проект Killed in Ukraine (KIU), который идентифицирует российских военных, погибших в войне против Украины. Новые подробности стали известны после анализа утечки данных Росстата.

О смерти Владимира Подоляка стало известно еще в 2024 году. В июне того года OSINT-проект Killed in Ukraine сообщил об обнаружении его могилы. На кресте была указана дата смерти – 19 мая 2024 года.

Данные из утечки Росстата содержат информацию о медицинском свидетельстве о смерти Подоляка. В документе указано, что он умер в возрасте 59 лет, а непосредственной причиной смерти стала неопределенная внутричерепная травма. Первичной причиной указаны повреждения, полученные в результате неопределенных военных действий (код Y36.2).

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Не пережив боевых действий: подтвердилась информация о смерти брата экс-советника ОП Подоляка, который воевал против Украины. Фото

Свидетельство о смерти. Источник: Аккаунт в Х OSINT-проекта Killed in Ukraine (KIU).

Согласно опубликованным сведениям, местом смерти указана Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области. В документах также указано, что Владимир Подоляк проживал в Москве.

Не пережив боевых действий: подтвердилась информация о смерти брата экс-советника ОП Подоляка, который воевал против Украины. Фото

Свидетельство о смерти. Источник: Аккаунт в Х OSINT-проекта Killed in Ukraine (KIU).

Дополнительные детали о его возможной причастности к российской военной разведке KIU обнаружил при изучении обстоятельств гибели. На портрете у могилы Подоляк изображен в форме полковника российской армии. Среди его наград заметны знак "За службу в военной разведке" и два ордена "За мужество".

Также возле могилы нашли венок с лентой с надписью "От коллектива ЦПС". В Killed in Ukraine предположили, что эта аббревиатура может относиться к Центру подготовки специалистов Главного разведывательного управления России.

Не пережив боевых действий: подтвердилась информация о смерти брата экс-советника ОП Подоляка, который воевал против Украины. Фото

Венок от Центра подготовки специалистов Главного разведывательного управления России. Источник: Аккаунт в Х OSINT-проекта Killed in Ukraine (KIU).

В апреле 2024 года Михаил Подоляк публично подтверждал, что его старший брат проживает в России. Тогда он подчеркивал, что не общается с родственником и не может отвечать за его решения.

По словам Подоляка, Владимир решил остаться в другой стране еще во времена Советского Союза. В то же время советник президента отрицал информацию о возможной работе брата в российских спецслужбах, в частности в УГБ или ФСБ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на ВОТ Украины был ликвидирован коллаборант Игорь Лебезнев, глава так называемой Донецкой железной дороги. Он получил тяжелые ранения еще 24 октября, когда БПЛА атаковал жилой дом в поселке Зуевка недалеко от Харцызска на оккупированной территории Донецкой области.

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