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"Не первый случай": в Генштабе опровергли заявления РФ о приближении к Запорожью и захвате городов в Донецкой области

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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"Не первый случай": в Генштабе опровергли заявления РФ о приближении к Запорожью и захвате городов в Донецкой области
Совещание с представителями воинских частей. Иллюстративное фото. Источник: Telegram-канал Сырского.

В Генеральном штабе ВСУ опровергли заявления командования РФ о якобы захвате 92 украинских населенных пунктов с начала сентября и значительном приближении врага к Запорожью. На данный момент Константиновка, Доброполье и другие города, о захвате которых заявляла страна-агрессор, остаются под контролем Сил обороны Украины.

Об этом в комментарии СМИ заявил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев. Он отметил, что российское командование не впервые распространяет ложную информацию о ситуации на фронте.

РФ снова приписывает себе победу

Ковалев убежден, что из-за отсутствия значительных успехов на фронте российское командование пытается создать для своего руководства и собственной аудитории иллюзию масштабных побед. В качестве примера там привели доклад начальника Генштаба России Валерия Герасимова, построенный на лжи, манипуляциях и преувеличениях.

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По утверждению Герасимова, с 1 сентября российские войска якобы захватили более 1800 квадратных километров украинской территории и 92 населенных пункта. В то же время в Генштабе Украины эти данные опровергли.

"На самом деле благодаря активным действиям Силы обороны Украины с начала осени освободили больше территорий, чем удалось захватить врагу", – сообщил Ковалев.

Он также опроверг утверждение Герасимова о захвате Доброполья, подчеркнув, что город по-прежнему находится под контролем Украины.

"Это не первый случай, когда российское руководство принимает желаемое за действительное. В частности, 1 сентября Путин заявлял о захвате Святогорска, который на самом деле был и остается под контролем Сил обороны Украины", – напомнил он.

В Генштабе ВСУ также опровергли заявления российского командования о якобы захвате Константиновки, Алексеево-Дружковки и выходе войск РФ к окраинам Краматорска. По словам пресс-секретаря Андрея Ковалева, по состоянию на утро 17 октября в Константиновке продолжаются бои, город остается под контролем Сил обороны, а Алексеево-Дружковка также не захвачена.

''Не первый случай'': в Генштабе опровергли заявления РФ о приближении к Запорожью и захвате городов в Донецкой области

Карта. Источник: deepstatemap.live

В Генштабе также назвали недостоверными сообщения о наступлении оккупантов в пригороде Славянска и о контроле над большей частью Николаевки. По данным украинских военных, на южную окраину населенного пункта проникла лишь небольшая вражеская группа, которую сейчас ликвидируют.

Ковалев также опроверг заявления Герасимова о боях за Орехов и якобы захвате Новопавловки и Новоандреевки.

"На самом деле по состоянию на 17 октября все три населенных пункта остаются под контролем Вооруженных Сил Украины", – сказал он.

Пресс-секретарь Генштаба ВСУ также опроверг заявления о якобы приближении российских войск к южным окраинам Запорожья на пять километров. По его словам, линия боевого столкновения уже длительное время проходит примерно в 22 километрах от областного центра.

''Не первый случай'': в Генштабе опровергли заявления РФ о приближении к Запорожью и захвате городов в Донецкой области

Карта. Источник: deepstatemap.live

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование приказало контингенту российской армии захватить Донецкую область до конца 2026 года, однако оккупанты уже провалили 15 установленных сроков. При нынешних темпах продвижения они смогли бы захватить территорию полностью только осенью 2032 года.

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