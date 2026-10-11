Не поддается воздействию РЭБ: ''Флеш'' рассказал о технологии, которую россияне начали применять в дронах. Фото

Российские захватчики во время ударов дронами по Украине начали применять технологию, которая не поддается воздействию РЭБ. Речь идет об оптико-электронной системе коррекции по контурам местности. Украина уже довольно давно использует в беспилотных летательных аппаратах именно такие навигационные системы, а в следующем году эти системы будут активно развиваться.

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Так считает советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он продемонстрировал такую российскую систему с довольно говорящим названием "Сусанин".

Что говорит Флеш

"В следующем году будут активно развиваться оптико-навигационные системы для мидлстрайков, дипстрайков и дешевых крылатых ракет", – считает Флеш.

По его словам, наш противник уже применяет такую систему в малых БПЛА типа "Молния", V2U и "Ланцет". Но недавно на ударных БПЛА "Герань-4" и "Герань-5" "была обнаружена аналогичная система на основе полетного контроллера "Сусанин".

"Как это работает. В БПЛА условно загружаются фотографии местности, и дрон ориентируется, сравнивая фотографии из памяти с изображением с камеры. Причем для базовой ориентации подходят фотографии местности из Google", – рассказал советник президента.

Сергей Бескрестнов уточнил, что "дрон, летящий по изображению местности, не подвержен воздействию РЭБ".

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О чем речь

Речь идет о довольно известной системе под названием DSMAC, которая была разработана еще в 80-х годах прошлого века, а сегодня лишь усовершенствована с помощью современных технологий. Эта система впервые появилась на американских ракетах "Томагавк", и ее суть заключается в загрузке в память ракеты "эталонного изображения местности", имеющего точную привязку к координатам. Ракета в полете делает снимок поверхности земли и сравнивает его с эталонным изображением.

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Благодаря современным алгоритмам распознавания объектов можно уже не полагаться на одну-единственную фотографию (как это было в "Томагавке") и добиться того, чтобы система полноценно самоориентировалась в пространстве по множеству ориентиров.

Также по аналогичному принципу вполне возможно реализовать распознавание конкретного объекта и сравнение его с моделью цели, заложенной в память. Такая технология, кстати, уже используется в крылатой ракете Storm Shadow. И не только в ней – именно поэтому известные украинские дроны "Лютый" "атакуют не просто нефтеперерабатывающий завод, а непосредственно установки первичной переработки нефти с характерной колонной", отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты также используют на "Шахедах", атакующих Киев, новые защищенные антенны спутниковой навигации – с 32 элементами вместо 16. Из-за этого для противодействия таким системам украинской стороне придется увеличивать количество средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), утверждает Сергей Бескрестнов.