"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией Украины

Украинские военные уже несколько дней фиксируют проблемы в работе спутниковой связи Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях. Система имеет ограничение скорости на уровне 161 км/ч, что затрудняет перехват вражеских реактивных дронов.

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Об этом 12 ноября в своем Telegram сообщил президент Владимир Зеленский. Информацией украинский лидер поделился по итогам доклада министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Были доклады министра обороны Украины Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Наши подразделения, к сожалению, уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. А именно – действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час)", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинские военные проверили ситуацию и установили, что "это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости".

Ограничения Starshield затрудняют перехват российских дронов

По словам Зеленского, проблемы в работе Starshield существенно затрудняют перехват российских реактивных дронов. Из-за ограничения скорости средства поражения не всегда успевают догнать цели, что уже привело к попаданиям.

Зеленский подчеркнул, что такая ситуация способствует увеличению числа жертв среди украинцев и позволяет России наносить более результативные удары.

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"Пытаемся выяснить все обстоятельства с американской стороной", – подытожил он.

Напомним, 14 октября в Украине возникли проблемы со Starlink во время движения, стало известно утром 14 октября. Ограничения затронули военный пакет и сорвали ряд важных миссий. В частности, ограничения ударили по способности Украины наносить удары средней дальности, а также защищаться от ударов российских реактивных дронов. Уже 24 октября в Минобороны подтвердили восстановление скорости Starlink/ Starshield.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что европейские союзники США и Канада начали искать альтернативу Starlink после ограничений на использование спутниковой связи в Украине. Партнеров беспокоит зависимость от системы SpaceX, ведь доступ к ней могут ограничить без предварительных консультаций.

Главные истории дня

Одним из возможных альтернативных решений является европейская спутниковая сеть OneWeb. В то же время ее терминалы тяжелее, крупнее и требуют больше энергии, что создает дополнительные трудности для использования непосредственно на фронте.