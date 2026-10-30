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"Не послушались Трампа": в Кремле пожаловались на удары Украины по российским НПЗ. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
2,0 т.
"Не послушались Трампа": в Кремле пожаловались на удары Украины по российским НПЗ. Видео
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков. Источник: РосСМИ

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков выразил возмущение по поводу украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. По его словам, в Украине "не послушались" президента США Дональда Трампа и "игнорируют его".

Об этом Ушаков высказался в комментарии российским СМИ 30 октября. Также он упомянул о предстоящих трехсторонних переговорах при посредничестве США.

Что сказал Ушаков

В Кремле возмутились из-за украинских атак на российские НПЗ. Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков пожаловался, что Украина наносит дальнобойные удары по российским НПЗ. Он пожаловался, что Киев делает это, несмотря на призывы США.

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"Не послушались Трампа и, я бы сказал, игнорируют его", – сказал помощник диктатора.

По его словам, это происходит потому, что Украина пользуется поддержкой Европы.

"Киев вряд ли решился бы на удары по российским НПЗ без поддержки Европы", – заявил он.

Также он упомянул о будущих трехсторонних переговорах при посредничестве США, "которые имеют решающее значение".

Тем временем сами россияне также продолжают игнорировать любые договоренности.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в России заявили, что не планируют привлекать представителей Европейского Союза к будущим трехсторонним переговорам по поводу завершения войны против Украины. В Еврокомиссии в ответ подчеркнули, что продолжают участвовать в дипломатических усилиях, направленных на достижение прочного мира.

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