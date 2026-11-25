Лазерное оружие, которое Украина разрабатывает и испытывает для противодействия российским беспилотникам, работает совсем не так, как его часто изображают в фантастических фильмах. Его задача – не прожечь корпус дрона насквозь или разрезать его на части мощным лучом, а в течение длительного времени удерживать лазерное излучение на определенном участке цели, чтобы из-за перегрева вывести из строя внутренние компоненты.

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Об этом рассказал специалист по радиотехнологиям, советник президента Украины Сергей ("Флеш") Бескрестнов в своем Telegram-канале. Он объяснил, от чего зависит эффективность лазерного комплекса.

Как на самом деле лазер уничтожает беспилотники

По словам Бескрестнова, распространенное представление о лазерном оружии сформировано прежде всего фантастическими фильмами. В них лазерный луч мгновенно прожигает отверстия в корпусе техники, разрезает крылья и разделяет объекты на части прямо в воздухе.

Однако принцип работы боевых лазерных комплексов противовоздушной обороны иной. Их основная задача – сфокусировать излучение на конкретном участке беспилотника и удерживать его там достаточно долго. Энергия лазера нагревает выбранный участок до тех пор, пока перегрев не выведет из строя внутренние узлы дрона.

Таким образом, для поражения цели необязательно физически разрезать ее корпус или пробить сквозное отверстие. Достаточно повредить критически важные компоненты, без которых беспилотник не сможет продолжать полет или выполнять задачу.

От чего зависит эффективность лазерного оружия

Бескрестнов обратил внимание на два важных фактора – мощность лазерного излучения и время, в течение которого луч остается сфокусированным на определенной точке цели.

Мощность влияет на дальность поражения, а также на то, сколько времени нужно удерживать лазерное пятно, чтобы добиться необходимого результата. Чем больше энергии система передает на выбранный участок за единицу времени, тем быстрее она может нагреть его до критической температуры.

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При этом лазерный комплекс должен не просто направить луч в сторону беспилотника, но и точно сопровождать цель, сохраняя фокусировку на определенном участке. Если луч будет постоянно смещаться, энергия распределится по большей площади, и эффект нагрева может оказаться недостаточным.

Украина первой в мире сбила реактивный дрон боевым лазером

Объяснение принципа работы лазерного оружия появилось на фоне первого подтвержденного случая поражения реактивного ударного беспилотника боевым лазером в Украине.

Главные истории дня

25 ноября Бескрестнов сообщил, что украинский лазерный комплекс "Блиск" сбил реактивный беспилотник типа "Герань". Это первый в мире случай уничтожения реактивного ударного дрона боевым лазером.

Комплекс разработала украинская компания Carmine Sky. В момент поражения он защищал объект критической инфраструктуры. Бескрестнов отметил, что лазерные технологии для противовоздушной обороны в Украине разрабатывают сразу несколько компаний.

Разработки ведутся, в частности, в рамках государственной программы "Приватна ППО" при поддержке оборонного кластера Brave1.

Как сообщал OBOZ.UA, российский реактивный дрон-камикадзе типа "Герань" был впервые нейтрализован лазерной установкой Blysk украинской частной противовоздушной обороны. Сергей ("Флеш") Бескрестнов опубликовал видео работы системы.