На Покровском направлении российские военные попытались провести штурм верхом на лошадях. Атаку обнаружили во время разведки и остановили бойцы 42-й отдельной механизированной бригады.

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В результате оккупанты подорвались на минах, никто из штурмовиков не выжил. Об этом в эфире Армия TV рассказал командир взвода роты ударных беспилотных комплексов "Асгард" 42-й ОМБр с позывным "Джуниор".

Как проходила конная атака россиян

По словам "Джуниора", всадников заметили во время разведки. При этом оккупанты не мчались галопом, а двигались рысью.

Командир рассказал, что во время наблюдения военные увидели двух человек, однако лошадь была только у одного из них. Второй мужчина был довольно крупным и слез с животного, поскольку оно отказывалось его везти и просто тянуло вещи.

"Приближаемся камерой и видим, как мы это называем между собой, всадников. Трудно сказать, что это были два всадника. Один был на лошади, а другой был довольно крупным. Он спешился, потому что лошадь отказывалась везти его на себе, просто тянула вещи", – рассказал военный.

В итоге штурм завершился подрывом оккупантов на минах. По словам командира, у российских военных не было шансов выжить.

На что пересаживаются российские военные

"Джуниор" отметил, что 42-я отдельная механизированная бригада находится на этом направлении довольно долго – с августа прошлого года.

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За это время тактика россиян изменилась. Если раньше они проводили штурмы на тяжелой технике, то теперь передвигаются преимущественно небольшими группами и учитывают погодные условия.

"Если раньше штурмовые действия проводились на тяжелой технике, то сейчас противник выдвигается только малыми группами и только в подходящую погоду. Они пересаживаются на лошадей, электросамокаты, электромотоциклы. Мы обнаруживаем их на дальних подступах", – отметил командир.

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