''Не оставили шансов'': украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦКНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом Романенко"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом РоманенкоОтключение света в Украине. ИллюстрацияАварийные отключения ужесточились, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октябряПенсионеры за ноутбуком. ИллюстрацияПенсионеры в Украине могут получить 1000 грн от monobank: какие условияВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииИллюстрация. Финансовый гороскопМоре денег и возможностей: три знака зодиака в конце октября привлекут богатство и успехУдобряете огород золой? Вот как это сделать правильноУдобряете огород золой? Вот как это сделать правильно

"Не оставили шансов": украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
icon 1,3 т.
"Не оставили шансов": украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео
Бойцы сбили российский ударный вертолет

Украинские защитники обнаружили ценную цель на одном из направлений фронта. Бойцы поразили российский ударный вертолет Ми-28 НМ.

Об этом сообщили в Telegram-канале 115-й отдельной механизированной бригады. Сбить вражескую технику удалось с помощью FPV-дрона.

Подробности успешной операции

Новейший модернизированный российский ударный вертолет ювелирно поразили пилоты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона "Прибульцы".

"Зенитный FPV-дрон перехватил вертолет в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу. Работаем дальше. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

''Не оставили шансов'': украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео

БПЛА перехватил вертолёт в воздухе. Источник: Скриншот

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 28,9 т.
Под ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видео
icon 28,9 т.
Под ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видео
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 15,3 т.
"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео
icon 15,3 т.
"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 7,0 т.
Силы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные Генштаба
icon 7,0 т.
Силы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные Генштаба
''Не оставили шансов'': украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео

Бойцы поразили российский ударный вертолёт Ми-28 НМ. Источник: Скриншот

''Не оставили шансов'': украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео

БПЛА перехватил самолет в воздухе. Источник: Скриншот

''Не оставили шансов'': украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео

Бойцы поразили российский ударный вертолёт Ми-28 НМ. Источник: Скриншот

Что известно о вертолете Ми-28

Ми-28 – советский и российский ударный вертолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения танков, другой бронетехники и живой силы противника в условиях активного огневого сопротивления. Также он может поражать воздушные цели, движущиеся с небольшой скоростью.

''Не оставили шансов'': украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео

Ми-28. Источник: uk.wikipedia.org

Основные технические характеристики:

  • экипаж – 2 человека;
  • длина фюзеляжа – 17,05 м;
  • высота – 3,82 м;
  • диаметр несущего винта – 17,5 м;
  • масса пустого самолета – 8 095 кг;
  • максимальная взлетная масса – 12 100 кг;
  • силовая установка – 2 турбовальных двигателя ВК-2500/ВК-2500П;
  • мощность двигателей во взлетном режиме – 2 × 2400–2500 к. с.;
  • максимальная скорость – 320 км/ч;
  • крейсерская скорость – 265 км/ч;
  • практическая дальность полета – 450 км.

Напомним, ранее Силы обороны уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Ростовской области и вертолет Ка-27 в Краснодарском крае РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Ростовской области РФ был сбит собственный вертолет. По предварительным данным, это произошло во время отражения атаки украинских беспилотников над регионом.

Похожие темы
Война в УкраинеFPV-дронивертолетРоссияУкраина
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться