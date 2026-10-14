''Не оставили шансов'': украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео

Украинские защитники обнаружили ценную цель на одном из направлений фронта. Бойцы поразили российский ударный вертолет Ми-28 НМ.

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Об этом сообщили в Telegram-канале 115-й отдельной механизированной бригады. Сбить вражескую технику удалось с помощью FPV-дрона.

Подробности успешной операции

Новейший модернизированный российский ударный вертолет ювелирно поразили пилоты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона "Прибульцы".

"Зенитный FPV-дрон перехватил вертолет в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу. Работаем дальше. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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Что известно о вертолете Ми-28

Ми-28 – советский и российский ударный вертолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения танков, другой бронетехники и живой силы противника в условиях активного огневого сопротивления. Также он может поражать воздушные цели, движущиеся с небольшой скоростью.

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Основные технические характеристики:

экипаж – 2 человека;

длина фюзеляжа – 17,05 м;

высота – 3,82 м;

диаметр несущего винта – 17,5 м;

масса пустого самолета – 8 095 кг;

максимальная взлетная масса – 12 100 кг;

силовая установка – 2 турбовальных двигателя ВК-2500/ВК-2500П;

мощность двигателей во взлетном режиме – 2 × 2400–2500 к. с.;

максимальная скорость – 320 км/ч;

крейсерская скорость – 265 км/ч;

практическая дальность полета – 450 км.

Напомним, ранее Силы обороны уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Ростовской области и вертолет Ка-27 в Краснодарском крае РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Ростовской области РФ был сбит собственный вертолет. По предварительным данным, это произошло во время отражения атаки украинских беспилотников над регионом.