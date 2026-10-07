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Недалеко от Прилук обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. Фото

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
Недалеко от Прилук обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. Фото
Неразорвавшаяся боевая часть крылатой ракеты в окрестностях Прилук. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Недалеко от Прилук в Черниговской области обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. Специалисты взрывотехнической службы полиции изъяли опасный предмет для последующей транспортировки и уничтожения на специальном полигоне.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черниговской области. В полицию поступила информация об обломках ракеты на окраине города, после чего правоохранители обследовали открытую местность и обнаружили части вражеской ракеты.

Боевая часть была найдена в нескольких сотнях метров

В ходе обследования полицейские установили, что боевая часть ракеты лежала в нескольких сотнях метров от места её падения. Взрывотехники с соблюдением всех необходимых мер безопасности изъяли её и подготовили к дальнейшему уничтожению.

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Недалеко от Прилук обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. Фото

Неразорвавшаяся боевая часть российской крылатой ракеты. Источник: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Полиция призвала граждан проявлять максимальную осторожность в случае обнаружения боеприпасов или подозрительных предметов. Категорически запрещается прикасаться к таким объектам или пытаться их перемещать, а также необходимо следить за тем, чтобы этого не делали дети.

Недалеко от Прилук обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. Фото

Неразорвавшаяся боевая часть российской крылатой ракеты. Источник: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или других взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщить в полицию по номеру 102, военным, ГСЧС или органам местной власти. Самостоятельная попытка осмотреть или переместить такой предмет может быть смертельно опасной.

Недалеко от Прилук обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. Фото

Неразорвавшаяся боевая часть российской крылатой ракеты. Источник: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Недалеко от Прилук обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. Фото

Неразорвавшаяся боевая часть российской крылатой ракеты. Источник: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Последствия российского удара по Прилукам

Напомним, утром 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего конструкции здания были разрушены, а люди оказались под завалами.

В результате российского удара погибли 19 человек, в том числе дети, ещё десятки мирных жителей получили ранения. На месте удара работали спасатели, полицейские и медики, которые продолжали расчищать завалы и искать людей, которые могли остаться под ними.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского ракетного удара по Прилукам погибла целая семья – 58-летняя Виктория Бондаренко, её 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Их квартира на пятом этаже была полностью разрушена в результате попадания ракеты, а ещё одна внучка, Ольга, выжила.

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