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Блог

Вадим Сторожук
Вадим Сторожук

Депутат Киевского городского совета

War / Мнения
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icon 4,6 т.
Блог |

"Нептун" – аргумент Украины на поле боя

"Нептун" – аргумент Украины на поле боя
Украина обстреляла аэродром России в Борисоглебске

Война – это не только мужество солдата на поле боя. Это также инженерная мысль, технологии, точный расчет и способность государства создавать собственные средства поражения.

В ночь на 15 октября, по сообщению ВМС ВС Украины, береговой ракетный комплекс "Нептун" нанес удар по аэродрому "Борисоглебск" в России. Сообщается об уничтожении ШЕСТИ Су-34М – самолетов, которые российская армия использует для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по украинским позициям и прифронтовым населенным пунктам. Окончательные результаты уточняются.

История "Нептуна" – это история последовательной работы. Разработка началась в 2014 году, а в 2020-м комплекс приняли на вооружение. Годы труда украинских конструкторов, инженеров и военных стали основой потенциала, который сегодня имеет практическое значение для обороны государства.

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Собственное оружие – это не вопрос престижа. Это вопрос стратегической независимости!

Украине нужны современные технологии, серийное производство, системная поддержка оборонной промышленности и инвестиции в людей, которые создают технологическое преимущество.

Ведь за каждым успешным боевым применением стоят не только ракета и пусковая установка. За ними стоят знания, опыт, дисциплина и слаженная работа большой команды.

Мы должны развивать эти способности. Последовательно. Системно. Ради украинского воина, украинского народа и будущего нашего государства.

Сила Украины – в людях, профессионализме и способности создавать собственные решения.

Слава Украине! Слава Вооруженным Силам Украины!

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Вадима Сторожука
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