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"Неожиданное решение": эксперт рассказал, что обеспечило успех операции "Вивальди" на Лиманском направлении

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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"Неожиданное решение": эксперт рассказал, что обеспечило успех операции "Вивальди" на Лиманском направлении
Украина держала наступление в секрете
Источник: Генеральный штаб

Успех операции "Вивальдина Лиманском направлении обеспечил сочетание нестандартных подходов, комплексного применения войск и фактора неожиданности. Одним из таких решений стало переоборудование старых советских БТР в наземные роботизированные комплексы-камикадзе.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Он убежден, что эффективность новой тактики сохраняется до тех пор, пока противник не найдет способ ей противодействовать.

Против оккупантов задействовали устаревшую технику

Прежде всего эксперт считает удачным решением использование старых советских БТР, которые переоборудовали в наземные роботизированные комплексы-камикадзе.

"Дело в том, что шестидесятки – это очень старые советские БТРы, которые, ну, фактически уже не конкурентоспособны на поле боя. Даже семидесятки, а шестидесятки… И, ну, как именно бронетранспортер пехоты шестидесятка уже совершенно ненадежное средство, а вот использовать их в качестве своего рода брандеров – хорошая идея. По крайней мере, они послужили один раз, но мощно", – подчеркнул он.

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Лакийчук добавил, что нестандартная тактика может давать результат, если противник еще не успел разработать эффективный способ противодействия.

"Неожиданное решение, на которое противник не знает, как ответить. Точно так же и в данном случае. Наиболее эффективно действует то средство, к которому враг еще не подготовился, не определился, как ему противостоять", – объяснил он.

Третий корпус использовал фактор неожиданности

По оценке Лакийчука, бойцы Третьего армейского корпуса применили фактор неожиданности не только при использовании техники, но и при построении тактики.

В то же время эксперт обратил внимание на сдержанность командира корпуса Андрея Билецкого в оценках результатов операции. Он отметил, что освобожденной можно считать территорию, где украинские военные не просто провели наступление, но и прочно закрепились.

''Неожиданное решение'': эксперт рассказал, что обеспечило успех операции ''Вивальди'' на Лиманском направлении

Карта

Источник: deepstatemap.live

На отдельных участках, по словам Лакийчука, до сих пор продолжается зачистка российских сил. Из-за нестабильной ситуации информацию об этих территориях не разглашают подробно, поскольку после переброски резервов или изменения тактики противник может попытаться восстановить свои позиции.

Эксперт также считает, что положение российских войск на этих направлениях может быть сложнее, чем следует из официальных сообщений.

"Но у россиян ситуация значительно хуже, чем докладывают наши военачальники. Ну, достаточно почитать посты в соцсетях, как они вопят", – иронично добавил он.

Напомним, 28 сентября стало известно, что в рамках операции "Вивальди" Силы обороны освободили три села в Донецкой области – Новое, Ридкодуб и Катериновку. Также украинские военные восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Как писал OBOZ.UA, Третий армейский корпус применил наземные роботизированные комплексы разминирования. В частности, на направлении Шандриголового роботы за две ночи расчистили около 30 км маршрутов, что позволило снизить риски для саперов.

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