''Ни влево, ни вправо'': российский командир приказал застрелить оккупанта, у которого защемило спину – перехват ГУР

Украинская военная разведка перехватила разговор российских солдат, действующих на Краматорском направлении. Один из оккупантов пожаловался, что у его боевого товарища, Еремы, защемило спину, из-за чего тот не мог двигаться вперед.

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В ответ командир цинично обвинил военного в симуляции и приказал застрелить его. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отношение военного руководства РФ к подчиненным поражает

О реальном отношении российского командования к своим подчиненным стало известно из перехваченного разговора оккупантов из 1442-го-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса ВС РФ, действующего на Краматорском направлении.

Во время разговора с руководством россиянин рассказал, что у его сослуживца проблемы со спиной и он не может двигаться дальше.

"Прошли 150 метров, у Еремы спина вье**ла, он говорит, остаться здесь еще на пару дней. Так же, как вчера: идти не может, встал полураком и стоит. Ни влево, ни вправо", – доложил оккупант.

В ответ главарь обрушился с руганью и приказал не церемониться с больным и застрелить его "на *уй", чтобы не мешал.

"Палич-Палич, у них у всех, вот как на БЗ высунуться, спины, бл**ь, прихватывают, ноги отваливаются, руки, головы, бл**ь. Они делают все, чтобы никуда не йти. Застрели этого уе**на на**й – и все! Спроси: "На**й ты сюда пришел, дол***б, бл**ь?" и в голову выстрели, на**й – зае**л он меня", – сказал он.

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В ГУР подчеркнули, что российские военные могут избежать подобных неприятностей, если добровольно сдадутся в плен. Для этого можно воспользоваться Telegram-ботом государственного проекта "Хочу жить".

Напомним, украинские разведчики перехватили разговор российского захватчика, который обнаружил в зарослях лесопосадки в Харьковской области двух бангладешцев, о которых оккупанты забыли. Азиатские наемники были напуганы и не знали даже своих позывных.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что пленный оккупант рассказал о колоссальных потерях РФ и пожаловался на командование. Он рассказал о том, как именно в России сейчас вербуют "новобранцев" в колониях, как их "обеспечивают" в рядах "второй армии мира" и как российское командование выполняет обещания.