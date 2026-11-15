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Никогда не жалел о своем выборе: на фронте погиб 21-летний Герой из Ровно

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
1,4 т.
Никогда не жалел о своем выборе: на фронте погиб 21-летний Герой из Ровно
Погиб 21-летний военнослужащий из Ровно Александр Лесницкий. Иллюстративное фото. Источник: Коллаж OBOZ.UA/ЧаРівне/Pexels/NoirPhoenix

В Донецкой области погиб 21-летний военнослужащий из Ровно Александр Лесницкий. Жизнь молодого защитника Украины оборвалась 5 ноября 2026 года.

О гибели военнослужащего и прощании с ним сообщило издание ЧаРівне. В воскресенье, 15 ноября, жители Ровно проводили Александра в последний путь.

Что известно о погибшем защитнике

Александр Сергеевич Лесницкий родился 25 мая 2005 года в Ровно. Он учился в школе №5, а затем в течение трех лет получал образование в Александрийской специализированной художественной школе-интернате І–ІІІ. После этого поступил в Ровенский экономико-технологический колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования, где осваивал специальность электрика по ремонту оборудования.

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До начала военной службы Александр работал в разных сферах и искал свой профессиональный путь.

В январе 2026 года он подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Родные рассказывают, что это было его осознанное решение: парень давно задумывался о военной службе, а пример друга, который также заключил контракт, помог ему окончательно определиться.

Александр говорил, что ни разу не пожалел о своем выборе. За время службы он получил новые знания и опыт, познакомился с людьми, с которыми хотел бы поддерживать связь и после возвращения. Также военный подчеркивал, что хорошо понимает, зачем находится в армии и что делает.

К сожалению, 5 ноября 2026 года 21-летний солдат Александр Лесницкий погиб на Донетчине. У него остались дядя, две тети и невеста.

Никогда не жалел о своем выборе: на фронте погиб 21-летний Герой из Ровно

Погиб Александр Лесницкий. Источник: ЧаРівне

В Ровно простились с защитником

В воскресенье, 15 ноября, в Ровно состоялось прощание с Александром Лесницким. Церемония началась в 10:00 на площади Независимости, после чего панихиду провели в Свято-Покровском соборе.

Защитника похоронили на Аллее Героев кладбища "Новое".

Напомним, 11 ноября во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 38-летний полицейский Виталий Винник – заместитель командира взвода стрелкового батальона полиции Черниговщины. Жизнь старшего лейтенанта оборвалась в результате удара российского FPV-дрона. Он посвятил себя службе людям и государству еще в 2013 году и добровольно встал на защиту Украины.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Валентин Гира. Жизнь храброго украинца оборвалась 24 октября 2026 года.

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