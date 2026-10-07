Немецкая оборонная компания передаст Украине десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов: что о них известно. Фото

Немецкий производитель дронов Quantum Systems планирует передать Украине "тысячи дронов-перехватчиков" SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5". Эти перехватчики являются совместной разработкой немецкого производителя и украинского оборонного стартапа WIY, которые сотрудничают в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries. При создании новой системы был учтен опыт применения дрона-перехватчика STRILA в Украине.

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Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Борис Руге специально посетил Quantum WIY Industries, чтобы "обсудить ускорение поставок". Речь идет о поставках "десятков тысяч" перехватчиков, пояснил вице-президент Quantum Systems Маттиас Лена.

Способность сбивать реактивные дроны

По словам Маттиаса Лена, еще"на выходных было подписано письмо о намерениях по обеспечению партии из десятков тысяч SPYS". Немец уточнил, что новые перехватчики"способны сбивать реактивные дроны".

Для таких объемов поставок производителю необходимо нарастить производство SPYS. В этом компания будет опираться на уже созданные производственные мощности для дронов-перехватчиков STRILA.

"И я говорю здесь о нескольких тысячах в месяц", – сказал вице-президент Quantum Systems.

На вопрос, когда первые SPYS из нового пакета могут быть поставлены Украине, он ответил, что"тысячи единиц готовы к поставке уже в этом году".

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О чем идет речь

В спецификации указано, что дроны SPYS являются "высокоскоростными зенитными БПЛА-перехватчиками, созданными для оперативного уничтожения маневренных воздушных целей". Они предназначены для противодействия ударным и разведывательным дронам, прикрытия позиций, мобильных подразделений и объектов критической инфраструктуры.

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"Высокая динамика полета позволяет быстро сокращать дистанцию до цели и перехватывать ее до вхождения в защищенную зону", – отмечает производитель.

Платформа перехватчика поддерживает автоматический взлет, вывод в район перехвата и автоматизированное ИИ-наведение на цель.

Максимальная скорость полета – 480 км/ч

Крейсерская скорость – 200–250 км/ч

Тактический радиус действия – 15 км

Максимальная дальность полета (пройденный путь) – 30 км

Максимальная продолжительность полета – 10 мин

Скороподъемность – 55 м/с

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия активно внедряет новые модификации беспилотников, чтобы нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре. Враг пытается

в широких масштабах.