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Немецкая оборонная компания передаст Украине десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов: что о них известно. Фото

Михаил Левакин
Михаил Левакин
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Немецкая оборонная компания передаст Украине десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов: что о них известно. Фото
Перехватчики SPYS от Quantum Systems. Источник: Quantum Systems/Facebook

Немецкий производитель дронов Quantum Systems планирует передать Украине "тысячи дронов-перехватчиков" SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5". Эти перехватчики являются совместной разработкой немецкого производителя и украинского оборонного стартапа WIY, которые сотрудничают в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries. При создании новой системы был учтен опыт применения дрона-перехватчика STRILA в Украине.

Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Борис Руге специально посетил Quantum WIY Industries, чтобы "обсудить ускорение поставок". Речь идет о поставках "десятков тысяч" перехватчиков, пояснил вице-президент Quantum Systems Маттиас Лена.

Способность сбивать реактивные дроны

Немецкая оборонная компания передаст Украине десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов: что о них известно. Фото

Перехватчики SPYS от Quantum Systems. Источник: Quantum Systems/Facebook

По словам Маттиаса Лена, еще"на выходных было подписано письмо о намерениях по обеспечению партии из десятков тысяч SPYS". Немец уточнил, что новые перехватчики"способны сбивать реактивные дроны".

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Для таких объемов поставок производителю необходимо нарастить производство SPYS. В этом компания будет опираться на уже созданные производственные мощности для дронов-перехватчиков STRILA.

Немецкая оборонная компания передаст Украине десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов: что о них известно. Фото

Перехватчики SPYS от Quantum Systems. Источник: Quantum Systems/Facebook

"И я говорю здесь о нескольких тысячах в месяц", – сказал вице-президент Quantum Systems.

На вопрос, когда первые SPYS из нового пакета могут быть поставлены Украине, он ответил, что"тысячи единиц готовы к поставке уже в этом году".

О чем идет речь

Немецкая оборонная компания передаст Украине десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов: что о них известно. Фото

Перехватчики SPYS от Quantum Systems. Источник: Quantum Systems/Facebook

В спецификации указано, что дроны SPYS являются "высокоскоростными зенитными БПЛА-перехватчиками, созданными для оперативного уничтожения маневренных воздушных целей". Они предназначены для противодействия ударным и разведывательным дронам, прикрытия позиций, мобильных подразделений и объектов критической инфраструктуры.

"Высокая динамика полета позволяет быстро сокращать дистанцию до цели и перехватывать ее до вхождения в защищенную зону", – отмечает производитель.

Немецкая оборонная компания передаст Украине десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов: что о них известно. Фото

Перехватчики SPYS от Quantum Systems. Источник: Quantum Systems/Facebook

Платформа перехватчика поддерживает автоматический взлет, вывод в район перехвата и автоматизированное ИИ-наведение на цель.

  • Максимальная скорость полета – 480 км/ч
  • Крейсерская скорость – 200–250 км/ч
  • Тактический радиус действия – 15 км
  • Максимальная дальность полета (пройденный путь) – 30 км
  • Максимальная продолжительность полета – 10 мин
  • Скороподъемность – 55 м/с

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия активно внедряет новые модификации беспилотников, чтобы нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре. Враг пытается

в широких масштабах.

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