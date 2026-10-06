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Блог

Серж Марко
Серж Марко

Военный блогер

War / Мнения
Time to read1 мин
icon 2,5 т.
Блог |

Новая тактика против "Шахедов": ВСУ начали системную охоту на дронопорты РФ

Новая тактика против "Шахедов": ВСУ начали системную охоту на дронопорты РФ
Российские реактивные дроны «Герань-4». Источник: иллюстративное фото ГУР

Вчера пообщался с некоторыми военными.

Проблема "шахедов" при новом командовании наконец-то начала решаться комплексно. И это хорошо. Жаль, что к этому пришли только сейчас.

Все эти поражения дронопортов, которые вы видите в новостях, – это часть системы противодействия. Наносятся удары по складам противника. Идет охота за логистикой. Есть очень много точных попаданий в координационные центры, с гибелью офицеров и представителей "Алабуги".

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Да, это не заблокировало запуски "шахидов" полностью, эффект от этого ограничен. Но он есть. Некоторые дронопорты после ударов совершили лишь несколько единичных запусков "шахидов". В некоторых до сих пор выкапывают трупы.

Важнее другое – СОУ, помимо противодействия самим дронам, начали работу и по местам, откуда они вылетают. Это дополнение к ударам по дронному ВПК РФ.

Это все непростая работа. Враг быстро адаптируется. Но и наши пилоты развиваются и с каждым разом все лучше понимают, как сделать свою работу более эффективной.

Так что СОУ делают на фронте все, что могут, не только чтобы защитить себя и уничтожать врага, но и работают для того, чтобы меньше дронов долетали до мирных городов.

Пожелайте им удачи в их охоте. Мы все от этого зависим.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Сержа Марко
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